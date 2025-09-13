Mapa de las lluvias en vivo de hoy en Buenos Aires: a qué hora se larga este sábado en el AMBA
Lluvias en puerta: el pronóstico del fin de semana en el AMBA del Servicio Meteorológico Nacional.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa un fin de semana mayormente nublado en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, con temperaturas en ascenso y la chance de lluvias hacia el cierre del sábado.
Para este sábado se espera cielo mayormente nublado durante toda la jornada en toda la zona del AMBA. La temperatura mínima será de 10 grados y la máxima alcanzará los 20, en un día que se perfila fresco y con precipitaciones hacia la noche, de acuerdo con el pronóstico oficial.
Lluvias en el AMBA: a qué hora se larga
Según indican pronosticadores privados y el SMN, las lluvias en la Capital Federal y sus alrededores llegarían alrededor de las 22 horas de este sábado 13 de septiembre, aunque ya desde la tarde habrá inestabilidad en el AMBA.
El domingo, en tanto, continuará con cielo mayormente cubierto, pero con un repunte en las marcas térmicas: la mínima será de 13 grados y la máxima trepará hasta los 23.
Sin embargo, el portal Meteored advierte que el regreso de las lluvias podría darse justo para cerrar el fin de semana. Según su informe, existe un 60% de probabilidades de precipitaciones y tormentas para el domingo 14 de septiembre.
De acuerdo con ese sitio especializado, las tormentas podrían llegar durante la madrugada del domingo y, tras una jornada estable, por la noche se registrarían lluvias débiles en la zona del AMBA.
Mapa en vivo de las lluvias de hoy
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario