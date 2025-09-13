lluvias amba Lluvias en el AMBA.

Sin embargo, el portal Meteored advierte que el regreso de las lluvias podría darse justo para cerrar el fin de semana. Según su informe, existe un 60% de probabilidades de precipitaciones y tormentas para el domingo 14 de septiembre.

De acuerdo con ese sitio especializado, las tormentas podrían llegar durante la madrugada del domingo y, tras una jornada estable, por la noche se registrarían lluvias débiles en la zona del AMBA.

Mapa en vivo de las lluvias de hoy