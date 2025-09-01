El horóscopo revela cuáles son los 5 signos del zodiaco más fieles

Cáncer

El protector por excelencia. Su lealtad se basa en el vínculo emocional profundo que crea con su pareja. Sensible y empático, entiende el amor como un espacio de refugio y cuidado permanente.

Virgo

Analítico y responsable, Virgo no se entrega fácilmente, pero cuando lo hace, su fidelidad es absoluta. Este signo busca el orden y la honestidad en sus relaciones, transformándose en el equilibrio de la pareja.

Libra

Amante de la armonía, Libra prioriza la paz en el vínculo. Su lealtad proviene del deseo de evitar conflictos y preservar la estabilidad emocional, construyendo relaciones sólidas y duraderas.

Capricornio

Serio y comprometido, Capricornio entiende el amor como un proyecto de vida. Su sentido del deber lo convierte en un compañero confiable, dispuesto a trabajar día a día por el bienestar de la relación.