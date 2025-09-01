Radio Metro bajó el telón: la emoción de sus figuras y el adiós a una etapa de la radio argentina

Metro nació en 1998 y rápidamente se convirtió en un faro de la radio porteña, especialmente en los años 2000. Programas como Perros de la Calle, Metro y Medio, Basta de Todo y Su atención por favor marcaron tendencia y dejaron huella en la audiencia. Por allí pasaron nombres de peso como Andy Kusnetzoff, Juan Pablo Varsky, María O’Donnell, Sebastián Wainraich y el propio Martin, entre muchos otros.

El final de Metro no solo implica la desaparición de una marca que fue sinónimo de innovación y entretenimiento, sino también el cierre de una etapa que marcó a una generación de oyentes. Aunque ahora la 95.1 solo emitirá música, su legado en la radio argentina seguirá siendo imposible de borrar.