Radio Metro bajó el telón: la emoción de sus figuras y el adiós a una etapa de la radio argentina
La emisora FM 95.1 cerró su histórica programación este 31 de agosto y se despidió con mensajes cargados de nostalgia de sus principales referentes.
La noche del 31 de agosto marcó el fin de una era en la radiofonía argentina: Radio Metro (95.1) apagó su grilla de programas y pasó a convertirse en una emisora dedicada únicamente a la música. La noticia, que había sido anticipada días antes por Nicolás “Cayetano” Cajg, se materializó en una transmisión cargada de emoción y recuerdos.
El cierre estuvo en manos de Federico Elli y Javier Zuker, quienes minutos antes de la medianoche agradecieron a oyentes y compañeros. La última canción que sonó en la frecuencia fue The Golden Path, de The Chemical Brothers, antes de dar paso a un mensaje que anticipó la llegada de una nueva etapa musical. Inmediatamente, se escuchó Si te vas, de Shakira, inaugurando el nuevo formato.
La despedida no solo ocurrió al aire. Durante todo el fin de semana, exintegrantes de la emisora compartieron reflexiones y fotos en sus redes sociales. Uno de los más destacados fue Matías Martin, conductor de Basta de Todo durante casi dos décadas. “Veinte años que estarán siempre en mi corazón”, escribió en Instagram, agradeciendo a compañeros, audiencia y artistas que pasaron por su ciclo.
Otros históricos como Nicolás “Harry” Salvarrey, Pablo Fábregas y Nicolás Artusi también se sumaron al homenaje virtual. Harry, recordando su paso por Perros de la Calle, expresó: “Trabajé en Metro durante 16 años y me duele que la cierren. La historia de la radio argentina no se puede escribir sin hablar de la 95.1”. En la misma línea, Fábregas señaló que los cierres y cambios de formato en los medios no son nuevos, pero que siempre generan tristeza.
Metro nació en 1998 y rápidamente se convirtió en un faro de la radio porteña, especialmente en los años 2000. Programas como Perros de la Calle, Metro y Medio, Basta de Todo y Su atención por favor marcaron tendencia y dejaron huella en la audiencia. Por allí pasaron nombres de peso como Andy Kusnetzoff, Juan Pablo Varsky, María O’Donnell, Sebastián Wainraich y el propio Martin, entre muchos otros.
El final de Metro no solo implica la desaparición de una marca que fue sinónimo de innovación y entretenimiento, sino también el cierre de una etapa que marcó a una generación de oyentes. Aunque ahora la 95.1 solo emitirá música, su legado en la radio argentina seguirá siendo imposible de borrar.
Te puede interesar
Lo que se lee ahora
Las Más Leídas
Dejá tu comentario