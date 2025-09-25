El infalible truco para desbloquear tu iPhone con tu voz

Un truco casero poco conocido permite aprovechar al máximo los iPhone modernos, aunque estos celulares suman funciones avanzadas con cada modelo, muchos usuarios no exploran todas sus opciones. Entre ellas, existe una herramienta que permite desbloquear el teléfono usando la voz, algo que sorprende a quienes aún desconocen esta posibilidad y buscan métodos prácticos para interactuar con su dispositivo.