El infalible truco para desbloquear tu iPhone con tu voz
Descubrí cómo desbloquear tu iPhone usando una frase personalizada, un truco que pocos usuarios conocen.
Un truco casero poco conocido permite aprovechar al máximo los iPhone modernos, aunque estos celulares suman funciones avanzadas con cada modelo, muchos usuarios no exploran todas sus opciones. Entre ellas, existe una herramienta que permite desbloquear el teléfono usando la voz, algo que sorprende a quienes aún desconocen esta posibilidad y buscan métodos prácticos para interactuar con su dispositivo.
El truco sencillo para desbloquear con la voz
Muchos usuarios de iPhone desconocen un truco casero que permite desbloquear el teléfono usando la voz. Esta función no solo facilita el acceso al dispositivo, sino que también agrega un nivel de personalización y practicidad al uso diario.
Es ideal para quienes buscan alternativas a los métodos tradicionales como el código, el gesto o la identificación facial, y también ayuda a personas mayores que quieren simplificar el uso de sus dispositivos.
Con los nuevos modelos, como el iPhone 17, esta función se presenta como una herramienta útil que combina seguridad, innovación y comodidad, destacándose entre las novedades de Apple y mejorando la experiencia de uso para todos. Pasos para configurar el desbloqueo por voz en iPhone:
- Ingresar a Configuración: Abrí la app de Configuración en tu iPhone.
- Acceder a Accesibilidad: Desplazate hasta Accesibilidad y seleccioná esta opción.
- Activar Control de Voz: Dentro de Accesibilidad, entrá en Control de Voz y activalo.
- Crear un nuevo comando: En el menú de Control de Voz, seleccioná la opción para agregar un comando personalizado.
- Elegir frase de desbloqueo: Escribí la palabra o frase que quieras usar para desbloquear tu iPhone, por ejemplo, “desbloqueá mi teléfono”.
- Guardar cambios: Confirmá y guardá el comando para que quede activo.
- Probar el desbloqueo: Cada vez que pronuncies la frase elegida, tu iPhone la reconocerá y se desbloqueará automáticamente.
Con estos pasos, tu iPhone estará listo para ser desbloqueado por voz, combinando comodidad, seguridad y personalización, y haciendo que la experiencia con tu dispositivo sea mucho más sencilla y práctica.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario