Las carreras que la inteligencia artificial recomienda para el 2030

Los cambios en la tecnología y las demandas de la sociedad están moldeando el mercado laboral del futuro. La automatización, la transición hacia energías renovables y la digitalización del sector salud requieren profesionales especializados. Según la IA, cinco áreas destacan por su potencial de crecimiento y relevancia, convirtiéndose en las carreras con mayor proyección en los próximos años.