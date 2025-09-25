El paraíso de Brasil que es el destino perfecto para vacacionar
A tan solo dos horas de Río de Janeiro, este sitio es perfecto para realizar aventuras al aire libre. Conocé todos los detalles en la nota.
Sudamérica es conocida en el mundo entero por su gran variedad de destinos para quienes buscan relajarse y desconectarse en vacaciones. Además, estos sitios son perfectos para conectarse con la naturaleza a través de diferentes actividades, ya sean en playas, sierras o bosques.
Entre los países más visitados, Brasil se destaca por combinar paisajes atrapantes con la calidez de sus habitantes. A pocos kilómetros de Búzios se encuentra Praia do Forno, una playa única en el territorio sudamericano que permite aventurarse y descansar durante las vacaciones.
Qué hacer en Praia do Forno
En este lugar único, los visitantes pueden relajarse en sus paradisiacas playas de aguas cristalinas o sumergirse en el mar para practicar snorkel y descubrir su fauna marina, entre las que se destacan los peces coloridos y formaciones de coral cercanas a la orilla.
Por otro lado, para quienes buscan tranquilidad y conexión con la naturaleza, es posible recorrer senderos, miradores que ofrecen vistas panorámicas o puestos donde se pueden probar mariscos frescos y platos típicos de la zona.
Dónde queda Praia do Forno
Este bello destino está situado en Arraial do Cabo, en la región sudeste de Brasil. Se encuentra a unos 37 kilómetros de Búzios y a dos horas y media de Río de Janeiro, convirtiéndose en una opción perfecta para escapada rápida durante el día.
Cómo llegar a Praia do Forno
Llegar a Praia do Forno es sencillo. Se puede hacer caminando desde el puerto a Playa dos Anjos, en un recorrido de unos 20 minutos. Otra alternativa rápida es hacerlo por vía marítima desde la misma playa, que lleva directamente hasta la costa de Praia do Forno.
