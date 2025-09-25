El paraíso de Brasil que es el destino perfecto para vacacionar

Dónde queda Praia do Forno

Este bello destino está situado en Arraial do Cabo, en la región sudeste de Brasil. Se encuentra a unos 37 kilómetros de Búzios y a dos horas y media de Río de Janeiro, convirtiéndose en una opción perfecta para escapada rápida durante el día.

Cómo llegar a Praia do Forno

Llegar a Praia do Forno es sencillo. Se puede hacer caminando desde el puerto a Playa dos Anjos, en un recorrido de unos 20 minutos. Otra alternativa rápida es hacerlo por vía marítima desde la misma playa, que lleva directamente hasta la costa de Praia do Forno.