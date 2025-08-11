El jardín urbano donde se reinterpreta la cocina porteña con creatividad
Con una carta que apuesta a lo tradicional con una mirada contemporánea, Aire Libre propone una experiencia gastronómica distinta.
En pleno corazón de Belgrano, Aire Libre es el espacio ideal para quienes buscan cocina porteña con identidad propia. El lugar combina ambientación natural y diseño urbano con un menú que respeta lo clásico, pero se anima a innovar. Entre grandes plantas, luces cálidas y materiales nobles, este jardín urbano invita a quedarse sin apuro. El espacio fue diseñado para generar una experiencia envolvente donde la naturaleza es protagonista.
Las especialidades de Aire Libre
A nivel culinario, el proyecto está liderado por el chef Julián del Pino, que pone en primer plano ingredientes reconocibles pero trabajados con técnicas modernas. Se puede comenzar con alguna de las raciones al centro, como la tortilla del día, la trucha curada o los langostinos con orzo.
Los principales abarcan carnes, vegetales y pescados del día con guarniciones sabrosas y bien resueltas: el pastel de papas con hongos grillados o la entraña con manteca de hierbas son dos de los más pedidos. En la carta dulce, hay lugar para clásicos con vuelta de tuerca como el Don Pedro con garrapiñadas o la torta vasca.
Los domingos, Aire Libre cuenta con una propuesta de brunch que se arma a medida, con opciones variadas como como yogur con granola, ensalada de frutas, medialunas, croissants, roll de canela, budín del día y scon, todo elaborado artesanalmente. Incluye también huevos - revueltos, Benedict, omelette -, sándwiches como Croque Monsieur o bagel con trucha ahumada, y raciones frías y calientes para compartir, desde burratina y hummus hasta rabas y empanadas de cordero.
Abre de martes a sábados al mediodía y a la noche, y los domingos desde las 10 h. Durante la semana, también ofrece menú ejecutivo al mediodía y opción de tardeo con cocktails, panificados artesanales, selección de quesos y charcutería.
Dónde queda Aire Libre
La dirección es Av. del Libertador 6327, una zona accesible desde distintos puntos de la ciudad y cercana a varias líneas de colectivos y estaciones de tren. Aire Libre propone reconectar con la cocina de siempre, en un entorno donde cada detalle suma.
