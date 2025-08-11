El jardín urbano donde se reinterpreta la cocina porteña con creatividad

AIRE LIBRE_C8B4309

Los domingos, Aire Libre cuenta con una propuesta de brunch que se arma a medida, con opciones variadas como como yogur con granola, ensalada de frutas, medialunas, croissants, roll de canela, budín del día y scon, todo elaborado artesanalmente. Incluye también huevos - revueltos, Benedict, omelette -, sándwiches como Croque Monsieur o bagel con trucha ahumada, y raciones frías y calientes para compartir, desde burratina y hummus hasta rabas y empanadas de cordero.