Sabores del océano en la Patagonia nevada

Temporada invernal en Bariloche

Siete Mares - Bariloche (2)

Durante el invierno, la sede de Bariloche suma actividades especiales: catas de vinos, experiencias de cocina con ingredientes de la región, y encuentros donde chefs invitados y sommeliers comparten su mirada del territorio a través del paladar. Todo está pensado para acompañar el movimiento turístico, pero también para crear comunidad entre residentes y viajeros.

Las otras sedes, en Martínez y Victoria, continúan ofreciendo su propuesta distintiva, con ambientes diseñados para transportarse a las profundidades del océano y menús que varían según la estación. Victoria, con formato delivery, permite disfrutar de esta cocina incluso en casa.

Este invierno, Siete Mares Bariloche es una escala obligada para quienes quieren vivir algo diferente: un cruce entre arte, sabor y paisaje. Porque a veces, para llegar al fondo del mar, basta con mirar el reflejo de una montaña.

Direcciones: Av. Del Libertador 13017, Martínez; Av. Del Libertador 3501, Punta Chica, Victoria; Av. San Martín 657, Km 0, Bariloche.

Instagram: @sietemares.in