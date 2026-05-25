Racismo argentino en Brasil: detuvieron a un turista por querer "llevar de esclavo" a un nene de siete años
El hombre quedó detenido en Minas Gerais, en el sureste de Brasil, tras sacarle fotos al menor de edad en un tren para mandárselas a su mujer por Whatsapp.
Un turista argentino quedó detenido esta semana en el estado de Minas Gerais, en el sureste de Brasil, tras ser acusado de racismo y de grabar a un nene de siete años en un tren con la intención de mostrarle las imágenes a su mujer vía Whatsapp con el ofrecimiento de que se lo podía "llevar de esclavo".
"Estoy pensando en llevar un esclavo, hay muchos acá", señaló el turista argentino, identificado como Eduardo Ignacio, de 63 años, según consignó el medio O Globo, de Brasil.
"Puedo llevar una esclava para que cuide a tus nietas", le habría dicho el hombre a su pareja al mostrarle las fotos y videos del nene mientras viajaba en el tren María Fumaca en Teradentes.
El caso salió a la luz cuando el tren entró a estación en la localidad de María Das Verdentes, donde otro pasajero le advirtió a la familia del nene que el hombre de 63 años lo estaba filmando con su teléfono celular.
La madre del pequeño increpó al argentino y al no obtener una respuesta coherente -por el acento o por lo indefendible de su accionar- el turista se limitó a desbloquear la pantalla de su celular para mostrar qué estaba haciendo con las fotos y videos del nene.
Así salió a la luz que además de las palabras cargadas de racismo el hombre llegó a ofrecer raptar al nene de siete años, el hombre le dijo a su mujer cosas como que "es negrito, pero muy lindito, gorda"; y "Lo puedo llevar de esclavo".
El pequeño viajaba con su madre, su tía, su abuela, un primo y otro familiar.
El grupo se había subido al tren en São João del-Rei, y en la Comisaría Tercera Regional de esa misma localidad fue que quedó detenido el argentino, acusado no sólo de racismo sino también de conducta indebida por filmar a un menor de edad en la vía pública.
La secuencia es un eco espantoso de otros casos recientes de racismo por parte de argentinos en Brasil: en enero de este año la abogada santiagueña Agostina Páez fue imputada por el delito de injuria racial por sus gestos contra el personal de un bar en Río de Janeiro.
Apenas unos meses más tarde un hombre de 67 años radicado en Río de Janeiro fue imputado por el mismo delito tras insultar a una trabajadora de delivery a quien trató no sólo con racismo sino también con misoginia.
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