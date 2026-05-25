racismo argentino en brasil Racismo argentino en Brasil: detuvieron a un turista por querer "llevar de esclavo" a un nene de siete años

Así salió a la luz que además de las palabras cargadas de racismo el hombre llegó a ofrecer raptar al nene de siete años, el hombre le dijo a su mujer cosas como que "es negrito, pero muy lindito, gorda"; y "Lo puedo llevar de esclavo".

El pequeño viajaba con su madre, su tía, su abuela, un primo y otro familiar.

El grupo se había subido al tren en São João del-Rei, y en la Comisaría Tercera Regional de esa misma localidad fue que quedó detenido el argentino, acusado no sólo de racismo sino también de conducta indebida por filmar a un menor de edad en la vía pública.

La secuencia es un eco espantoso de otros casos recientes de racismo por parte de argentinos en Brasil: en enero de este año la abogada santiagueña Agostina Páez fue imputada por el delito de injuria racial por sus gestos contra el personal de un bar en Río de Janeiro.

Apenas unos meses más tarde un hombre de 67 años radicado en Río de Janeiro fue imputado por el mismo delito tras insultar a una trabajadora de delivery a quien trató no sólo con racismo sino también con misoginia.