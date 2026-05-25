Brasil 2026: el lugar turístico que tiene playas únicas y que enamoran a todos
Este destino integra un increíble archipiélago con playas paradisíacas y paisajes únicos que invitan a descubrir algunas de las mejores costas del país.
Ilha Grande es uno de los destinos más elegidos para hacer turismo en Brasil gracias a sus playas paradisíacas, su selva tropical y sus paisajes naturales. Ubicada cerca de Río de Janeiro, la isla alberga la famosa playa Lopes Mendes, reconocida mundialmente por sus aguas cristalinas y arena blanca.
Este rincón de Brasil cuenta con más de 100 playas y un entorno completamente natural, ya que no tiene autos ni rutas. En Ilha Grande los visitantes pueden recorrer senderos, hacer snorkel, trekking y excursiones en barco para disfrutar de una experiencia única de turismo aventura.
Qué se puede hacer en Ilha Grande
Ilha Grande es uno de los destinos más completos para hacer turismo en Brasil, ya que combina playas paradisíacas, selva tropical y actividades al aire libre en un entorno natural único. La isla ofrece propuestas tanto para quienes buscan aventura como para los que prefieren descansar frente al mar.
Entre las principales actividades para hacer en este rincón de Brasil se destacan:
- Recorrer playas icónicas como Lopes Mendes, Dois Rios y Aventureiro
- Hacer snorkel y buceo en Laguna Azul y otras zonas de aguas cristalinas
- Visitar cascadas escondidas cerca de Praia da Feiticeira
- Realizar trekking por senderos en plena mata atlántica
- Tomar excursiones en barco desde Vila do Abraão
- Disfrutar de la gastronomía local con pescados frescos y platos típicos
Desde Ilha Grande parten muchas de las excursiones más buscadas por turistas que eligen vivir una experiencia distinta de turismo aventura en Brasil.
Dónde queda Ilha Grande
Ilha Grande se encuentra sobre el litoral del estado de Río de Janeiro y es uno de los destinos más destacados para hacer turismo en Brasil. La isla integra el archipiélago de Angra dos Reis y puede visitarse desde puntos cercanos como Conceição de Jacareí, donde parten embarcaciones hacia este paraíso natural.
Cómo llegar a Ilha Grande
Para visitar Ilha Grande desde Argentina, primero hay que volar hacia Río de Janeiro, en un viaje de cerca de tres horas. Luego, los turistas pueden acceder a la isla desde Angra dos Reis o desde Conceição de Jacareí. Desde ambos puntos salen lanchas y embarcaciones hacia Vila do Abraão, el principal centro turístico de este paraíso de Brasil, en un recorrido marítimo que dura entre una y dos horas.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario