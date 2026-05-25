Brasil 2026: el lugar turístico que tiene playas únicas y que enamoran a todos

Recorrer playas icónicas como Lopes Mendes, Dois Rios y Aventureiro

Hacer snorkel y buceo en Laguna Azul y otras zonas de aguas cristalinas

Visitar cascadas escondidas cerca de Praia da Feiticeira

Realizar trekking por senderos en plena mata atlántica

Tomar excursiones en barco desde Vila do Abraão

Disfrutar de la gastronomía local con pescados frescos y platos típicos

Desde Ilha Grande parten muchas de las excursiones más buscadas por turistas que eligen vivir una experiencia distinta de turismo aventura en Brasil.

Dónde queda Ilha Grande

Ilha Grande se encuentra sobre el litoral del estado de Río de Janeiro y es uno de los destinos más destacados para hacer turismo en Brasil. La isla integra el archipiélago de Angra dos Reis y puede visitarse desde puntos cercanos como Conceição de Jacareí, donde parten embarcaciones hacia este paraíso natural.

Cómo llegar a Ilha Grande

Para visitar Ilha Grande desde Argentina, primero hay que volar hacia Río de Janeiro, en un viaje de cerca de tres horas. Luego, los turistas pueden acceder a la isla desde Angra dos Reis o desde Conceição de Jacareí. Desde ambos puntos salen lanchas y embarcaciones hacia Vila do Abraão, el principal centro turístico de este paraíso de Brasil, en un recorrido marítimo que dura entre una y dos horas.