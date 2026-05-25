Duro golpe de Conmebol: Boca fue sancionado por gestos racistas en Brasil
En la previa a un partido trascendental por la continuidad en la Copa Libertadores, el "Xeneize" recibió una mala noticia.
La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) aplicó una sanción ejemplar contra Boca, que se conoció este domingo, tras los graves episodios de discriminación ocurridos en Belo Horizonte, Brasil, durante el partido por fase de grupos frente a Cruzeiro por la Copa Libertadores 2026.
La Comisión Disciplinaria del organismo rector del fútbol sudamericano le impuso al club de La Ribera una multa económica de 100.000 dólares, acompañada de la obligatoriedad de implementar campañas de concientización en sus futuros partidos internacionales.
El fallo emitido por la Conmebol especifica que el club argentino infringió de manera directa el artículo 15.2 del Código Disciplinario, un apartado endurecido recientemente que castiga con severidad cualquier manifestación u ofensa de índole racista en los estadios.
Para asegurar el cobro de la penalización, el organismo continental detalló que el monto de la multa no requerirá un desembolso por parte de la tesorería xeneize, sino que se debitará de manera automática de los activos que el club debe percibir en concepto de derechos de televisión, transmisión y acuerdos de patrocinio oficial.
El antecedente: un hincha de Boca detenido en el Mineirão
La sanción de la Conmebol es la consecuencia directa de los incidentes provocados por la parcialidad visitante en el Estadio Mineirão. Durante el transcurso del encuentro, un simpatizante de Boca fue detectado por las cámaras de seguridad del estadio y denunciado por los propios testigos mientras reproducía gestos imitando a un mono de cara a la tribuna local.
A raíz del estricto protocolo que rige en el estado de Minas Gerais contra las ofensas raciales, la policía de Belo Horizonte intervino de inmediato en la tribuna y detuvo al ciudadano argentino, quien debió enfrentar un proceso penal en territorio brasileño.
Este hecho terminó de configurar la responsabilidad institucional de Boca ante los veedores de la Conmebol, derivando en el actual castigo económico y administrativo.
Te puede interesar
Lo que se lee ahora
Las Más Leídas
Dejá tu comentario