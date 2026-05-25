Duro golpe de Conmebol: Boca fue sancionado por gestos racistas en Brasil

A raíz del estricto protocolo que rige en el estado de Minas Gerais contra las ofensas raciales, la policía de Belo Horizonte intervino de inmediato en la tribuna y detuvo al ciudadano argentino, quien debió enfrentar un proceso penal en territorio brasileño.

Este hecho terminó de configurar la responsabilidad institucional de Boca ante los veedores de la Conmebol, derivando en el actual castigo económico y administrativo.