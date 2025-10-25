El restaurante rural que parece Alemania y se hizo famoso por su parrillada y cerveza artesanal
A solo 80 km de Buenos Aires, este bodegón campestre combina historia y relax con auténtica gastronomía alemana: parrilla libre, salchichas y cerveza artesanal.
Si estás planeando una escapada distinta cerca de Buenos Aires, La Uribeña es una joya de la gastronomía que vale la visita. En el encantador pueblo de Uribelarrea, este restaurante campestre se destaca por combinar recetas criollas con sabores tradicionales alemanes, generando una propuesta única que conquista a visitantes de toda la provincia.
El lugar ofrece un ambiente relajado, platos abundantes y cerveza artesanal elaborada allí mismo. Es el plan ideal para quienes buscan disfrutar buena comida y naturaleza, sin alejarse demasiado de la ciudad.
Las especialidades de "La Uribeña"
Para quienes disfrutan del buen asado, La Uribeña es un verdadero templo de la gastronomía rural a pocos kilómetros de Buenos Aires. Su parrilla libre invita a probar cortes clásicos como asado, vacío, chorizo, morcilla y lechón, todos preparados al punto justo y acompañados por guarniciones abundantes.
La propuesta se completa con empanadas caseras, fiambres, escabeches, quesos y la infaltable galleta de campo, en un homenaje a la cocina criolla con un toque alemán que marca la diferencia.
El Menú Alemán es otro imperdible: una tabla para compartir con salchichas Frankfurt, chucrut, papas y panceta, perfecta para maridar con una pinta de cerveza artesanal elaborada en el lugar. Cada plato resume el espíritu de La Uribeña: sabores simples, generosos y auténticos.
Dónde queda "La Uribeña"
Ubicado sobre la Avenida Valeria de Crotto 899, en el acceso principal a Uribelarrea, La Uribeña es uno de los destinos de gastronomía más encantadores cerca de Buenos Aires.
Cómo llegar a "La Uribeña"
A solo 80 kilómetros del centro porteño, se llega en una hora y media por la Autopista Riccheri, continuando por Ezeiza-Cañuelas y la Ruta 205. El camino culmina entre árboles y calma, justo donde aparece este clásico bodegón de campo. Abre de jueves a domingos y feriados, ideal para una escapada de fin de semana o un almuerzo en familia con aire rural y buena comida.
