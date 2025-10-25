El restaurante rural que parece Alemania y se hizo famoso por su parrillada y cerveza artesanal

Embed - La Uribeña Parrilla on Instagram: "Este finde abierto sábado domingo lunes y martes abierto de 9:00 a 18:00 hs asado,pechito , vacío , chorizo , morcilla y chinchulines más guarnición $400 pesos por persona los esperamos av viuda de crotto 901 uribelarrea" View this post on Instagram A post shared by La Uribeña Parrilla (@lauribenaparrilla)

Dónde queda "La Uribeña"

Ubicado sobre la Avenida Valeria de Crotto 899, en el acceso principal a Uribelarrea, La Uribeña es uno de los destinos de gastronomía más encantadores cerca de Buenos Aires.

Cómo llegar a "La Uribeña"

A solo 80 kilómetros del centro porteño, se llega en una hora y media por la Autopista Riccheri, continuando por Ezeiza-Cañuelas y la Ruta 205. El camino culmina entre árboles y calma, justo donde aparece este clásico bodegón de campo. Abre de jueves a domingos y feriados, ideal para una escapada de fin de semana o un almuerzo en familia con aire rural y buena comida.