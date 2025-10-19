Encontraron muerto en Alemania al científico argentino Alejandro Fracaroli

Ese mismo día, Fracaroli mantuvo una videollamada por WhatsApp con su pareja, durante la cual describieron la conversación como habitual, sin indicios de problemas. Tras ese horario, su teléfono se apagó y no hubo más comunicación.

Quién era Alejandro Matías Fracaroli

Era un científico de amplia trayectoria. Además de su labor en el CONICET, formó parte del Departamento de Química Orgánica de la Facultad de Ciencias Químicas de la UNC y del Instituto de Investigaciones en Físico-Química de Córdoba (INFIQC).

Su estancia en Alemania formaba parte de una pasantía clave para su desarrollo profesional y para la ciencia argentina. Especialista en el desarrollo de telas nanoscópicas con aplicaciones industriales, su trabajo tenía un alto impacto internacional, consolidando su reputación como investigador destacado en el campo de la nanotecnología.