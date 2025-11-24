El rincón porteño que enamora con pastas y pastelería italiana
Biasatti, el emprendimiento de los chefs Milton Bertoni y Stefanía Langford ubicado en Belgrano, presenta Pastificio Centrale, su fábrica de pastas y cafetería de especialidad en Colegiales.
En un barrio que no deja de sumar propuestas culinarias, los chefs Milton Bertoni y Stefanía Langford vuelven a apostar por una cocina artesanal y de alta calidad con la apertura de Pastificio Centrale, un espacio que expande el universo Biasatti desde Belgrano hacia Colegiales. El proyecto nace con el fin de centralizar la producción de sus pastas premium en un solo lugar, donde el público pueda ver, elegir y llevar productos frescos, con equipamiento importado de última generación.
La historia del proyecto es, en realidad, la evolución natural del trabajo de sus creadores. Tras años frente al restaurante de Belgrano, Bertoni y Langford sintieron la necesidad de concentrar procesos, elevar estándares y sumar un servicio de cafetería de calidad que amplíe la experiencia del cliente.
El corazón del local es su gran mostrador, donde se despliega una selección de pastas frescas y artesanales para take away y combinar con sus salsas. Allí aparecen opciones insignia de la marca: ravioles de cordero braseado; ravioles de ossobuco y espinaca; sorrentinos de jamón natural, queso cuartirolo y mozzarella; cannelloni de ricotta, castañas de cajú, pecorino y bechamel; pappardelle al huevo, fusilli y spaghetti, todo hecho a diario.
Una de las grandes novedades es la incorporación del café de especialidad, un complemento que responde a la búsqueda de ofrecer una experiencia más completa. El equipo trabaja con granos de Puerto Blest y los acompaña con una pastelería que se volvió protagonista: cookies red velvet, chocolate dúo o con maní, cannoli sciliano con pistachos o naranjas, palmeritas, croissants, medialunas, alfajores de pistacho o brownie, y sfogliatellas de ricota con naranjitas o crema pastelera.
El salón también funciona como pequeño market italiano, con estantes que exhiben productos importados, entre harinas, cervezas Menabrea, aguas tónicas San Pellegrino y una curada selección de quesos nacionales: pecorino, bocconcino y mozzarella fiordilatte, entre otros. Junto a estos también se pueden encontrar aceites de oliva orgánicos, embutidos, filetes de anchoa y una línea de vinos boutique que marida la propuesta gastronómica.
En materia estética, Pastificio Centrale mantiene el mismo tono que su antecesor: un espacio moderno, pulcro y luminoso, donde predominan el blanco y el negro, amplios ventanales y una cocina a la vista que invita a observar cada proceso. El local abre de martes a sábado de 10.30 a 20 y domingos de 10.30 a 14, con atención cercana y precios pensados para un público que busca calidad real sin excesos.
En Colegiales, Pastificio Centrale llega para convertirse en un nuevo punto de referencia para quienes buscan pastas premium, buen café y una pastelería cuidada.
Dirección: Jorge Newbery 3202, Colegiales.
Instagram: @biasattiok
