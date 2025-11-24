El rincón porteño que enamora con pastas y pastelería italiana

En materia estética, Pastificio Centrale mantiene el mismo tono que su antecesor: un espacio moderno, pulcro y luminoso, donde predominan el blanco y el negro, amplios ventanales y una cocina a la vista que invita a observar cada proceso. El local abre de martes a sábado de 10.30 a 20 y domingos de 10.30 a 14, con atención cercana y precios pensados para un público que busca calidad real sin excesos.

En Colegiales, Pastificio Centrale llega para convertirse en un nuevo punto de referencia para quienes buscan pastas premium, buen café y una pastelería cuidada.

Dirección: Jorge Newbery 3202, Colegiales.

Instagram: @biasattiok