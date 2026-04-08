Ofertas en supermercados: cómo acceder a un descuento de hasta un 80%

Los descuentos en supermercados Carrefour

Carrefour apuesta por una estrategia de financiación, que permite acceder a productos de mayor valor con cuotas sin interés y descuentos adicionales al pagar con medios específicos. Estas son las principales promociones disponibles:

La tarjeta Mi Carrefour ofrece hasta 6 cuotas sin interés en categorías que antes no incluían esta opción, como alimentos no perecederos, electrodomésticos y tecnología. Además, los miércoles y sábados, los clientes obtienen un 10% de descuento directo al pagar con la app o con QR, sin tope de reintegro.

En electrodomésticos pequeños, los descuentos alcanzan el 80% en artículos como:

Cafeteras eléctricas : desde $12.000 (precio original: $60.000).

Freidoras de aire : desde $18.000 (precio original: $90.000).

Licuaras y procesadoras: con rebajas que redunden en precios finales desde $8.000.

Carrefour también aplica promociones de 2x1 en productos seleccionados y descuentos del 20% en compras online los jueves, al pagar con la Cuenta Digital o tarjeta de crédito de la cadena. Los clientes pueden financiar compras en hasta 12 cuotas sin interés en electrodomésticos y tecnología, lo que facilita la adquisición de productos de mayor valor.