Ofertas en supermercados: cómo acceder a un descuento de hasta un 80%
Dos de las grandes cadenas más reconocidas del país presentan nuevas oportunidades de ahorro para sus clientes.
Los supermercados Coto y Carrefour lanzaron promociones con descuentos de hasta el 80% en productos de consumo, electrodomésticos y artículos de almacén durante abril de 2026. Estas ofertas permiten ahorrar en compras cotidianas, pero cada cadena aplica distintos descuentos para sus clientes.
Mientras Coto se enfoca en descuentos directos y reintegros con tarjetas de débito, Carrefour prioriza la financiación en cuotas sin interés para productos de mayor valor.
Los descuentos en supermercados Coto
Coto destaca por sus promociones de descuento, que alcanzan hasta el 80% en pequeños electrodomésticos y hasta el 50% en productos de almacén seleccionados. Estas son las principales ofertas y cómo acceder a ellas:
El programa Comunidad Coto ofrece hasta un 30% de reintegro en compras con tarjetas de débito de bancos adheridos (Nación, Provincia, Ciudad). Este beneficio tiene un tope semanal de $5.000 y se aplica automáticamente al pagar con débito en cualquier sucursal. Los reintegros se acreditan en la cuenta del cliente en un plazo de 48 horas.
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Batidora con bowl Mondial 400W: $39.095 (precio original: $65.159), con un 40% de descuento.
Mixer Oster 800W: $133.449 (precio original: $156.999), con un 15% de descuento.
Las ofertas en alimentos y productos de limpieza incluyen descuentos del 30% al 50%, especialmente en marcas propias y en promociones por volumen. Los catálogos vigentes pueden consultarse en la web oficial de Coto o en la app, donde también se publican las fechas de validez de cada promoción.
Los descuentos en supermercados Carrefour
Carrefour apuesta por una estrategia de financiación, que permite acceder a productos de mayor valor con cuotas sin interés y descuentos adicionales al pagar con medios específicos. Estas son las principales promociones disponibles:
La tarjeta Mi Carrefour ofrece hasta 6 cuotas sin interés en categorías que antes no incluían esta opción, como alimentos no perecederos, electrodomésticos y tecnología. Además, los miércoles y sábados, los clientes obtienen un 10% de descuento directo al pagar con la app o con QR, sin tope de reintegro.
En electrodomésticos pequeños, los descuentos alcanzan el 80% en artículos como:
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Cafeteras eléctricas: desde $12.000 (precio original: $60.000).
Freidoras de aire: desde $18.000 (precio original: $90.000).
Licuaras y procesadoras: con rebajas que redunden en precios finales desde $8.000.
Carrefour también aplica promociones de 2x1 en productos seleccionados y descuentos del 20% en compras online los jueves, al pagar con la Cuenta Digital o tarjeta de crédito de la cadena. Los clientes pueden financiar compras en hasta 12 cuotas sin interés en electrodomésticos y tecnología, lo que facilita la adquisición de productos de mayor valor.
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