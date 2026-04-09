Brasil 2026: parece un destino suizo que tiene paisajes y climas únicos
Se ubica a pocos kilómetros de Porto Alegre y una de sus principales atracciones son los eventos y festividades cargadas de tradición e historia. Descubrí dónde queda y qué hacer.
Sudamérica sigue siendo un imán para quienes buscan destinos únicos cargados de serenidad, naturaleza y paisajes imponentes que deleitan a los turistas. Países como Brasil, Argentina y Uruguay, por ejemplo, ofrecen escenarios perfectos para relajarse durante las vacaciones en cualquier momento del año.
Entre estas opciones, Gramado, a pocos kilómetros de Porto Alegre, destaca por su ambiente acogedor y pintoresco. Su construcción colonial similar a ciudades de Europa lo consolida como un lugar preciado en el territorio sudamericano, mientras que sus principales atracciones son los eventos y festividades cargadas de tradición e historia.
Qué se puede hacer en Gramado
Gramado ofrece actividades para todos los gustos y edades, con un encanto que se asemeja a los pueblos europeos. Entre sus principales atractivos, se puede pasear por el Lago Negro y disfrutar de sus paisajes rodeados de pinos y flores.
El recorrido por la Plaza de las Etnias permite conocer la historia y las costumbres de los distintos grupos que poblaron la región. Además, la Rua Torta invita a pasear entre tiendas, cafés y artesanías locales, con su particular trazado curvo que sorprende a los visitantes.
Durante el invierno, Gramado es un destino ideal para saborear chocolates artesanales, fondues calientes y platos típicos que combinan tradición europea con sabores brasileños.
Dónde queda Gramado
Este destino se encuentra en el sur de Brasil, dentro del estado de Río Grande do Sul, a 120 kilómetros de Porto Alegre. Situado entre colinas y bosques, ofrece un equilibrio entre belleza natural y la calidez de su gente, lo que lo convierte en un lugar muy popular de Sudamérica.
Cómo llegar a Gramado
La manera más sencilla de llegar a Gramado es partiendo desde Porto Alegre, ubicada pocos kilómetros. El trayecto suele tomar unas dos horas y se puede realizar tanto en coche particular como en autobús.
Para quienes buscan mayor comodidad, hay opciones de paquetes turísticos que incluyen traslado, hospedaje y visitas guiadas, facilitando así la planificación del viaje.
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