Brasil 2026: parece un destino suizo que tiene paisajes y climas únicos

Dónde queda Gramado

Este destino se encuentra en el sur de Brasil, dentro del estado de Río Grande do Sul, a 120 kilómetros de Porto Alegre. Situado entre colinas y bosques, ofrece un equilibrio entre belleza natural y la calidez de su gente, lo que lo convierte en un lugar muy popular de Sudamérica.

Cómo llegar a Gramado

La manera más sencilla de llegar a Gramado es partiendo desde Porto Alegre, ubicada pocos kilómetros. El trayecto suele tomar unas dos horas y se puede realizar tanto en coche particular como en autobús.

Para quienes buscan mayor comodidad, hay opciones de paquetes turísticos que incluyen traslado, hospedaje y visitas guiadas, facilitando así la planificación del viaje.