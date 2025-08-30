El secreto de belleza coreano con un alimento para eliminar las manchas de la cara

Aplicar la pasta sobre la piel limpia del rostro, evitando el área de los ojos, y dejar actuar durante aproximadamente 15 minutos para que los nutrientes penetren.

Enjuagar con agua tibia, retirando completamente los restos de arroz para evitar irritaciones.

Rociar el agua de arroz como tónico, aplicándola con un algodón o con la yema de los dedos, realizando suaves masajes circulares para favorecer la renovación celular .

Repetir este procedimiento de manera constante, al menos 2 o 3 veces por semana, para mejorar el tono de la piel, reducir manchas y equilibrar la textura del rostro.

Además, al incorporar el agua de arroz como tónico, se potencia la acción de la mascarilla, ayudando a suavizar rojeces, estimular la renovación celular y prevenir la aparición de nuevas manchas. Para resultados óptimos, se recomienda combinar esta rutina con protector solar diario, protegiendo la piel del daño solar y asegurando que los efectos de la mascarilla sean duraderos y visibles.