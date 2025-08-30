Nueva baja en el Gobierno: renunció el titular de la secretaría de Desregulación

Por otra parte, esta renuncia se suma a la sangría de puestos en el empleo público, que registró la destrucción de 1.164 puestos en julio, acumulando 53.345 bajas en la era Milei.

Sin embargo, el ministro justificó la baja sosteniendo que, “con los equipos armados y funcionando, y cumplido su compromiso inicial, Martín me pidió volver a rebalancear su vida nuevamente hacia su carrera académica y vuelve a la Universidad de San Andrés”.

Quien es Martín Rossi

Rossi, un miembro clave del ministerio, fue inicialmente designado como Secretario de Simplificación del Estado en agosto de 2024, para luego asumir como Secretario de Desregulación a partir del 1º de enero de 2025.

Posee un doctorado en Economía de la Universidad de Oxford y es Profesor de Economía y Vicerrector en la Universidad de San Andrés.

Además, cuenta con una vasta experiencia en organismos internacionales como UNICEF, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo.