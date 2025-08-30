El pueblo de Brasil con selva y playas de ensueño que pocos conocen

Dónde queda Alter do Chão

Este pueblo amazónico está ubicado en el estado de Pará, al mismo tiempo que pertenece a la ciudad de Santarém. Esta localidad descansa a la vera del río Tapajós, rodeada de selva y paisajes que destacan por su belleza natural.

Cómo llegar a Alter do Chão

La forma más práctica de llegar a Alter do Chão es desde la ciudad de Santarém. En auto, se recorren 40 kilómetros por la carretera PA-457. Otra alternativa sencilla es tomar un autobús que conecta ambas localidades, con salidas frecuentes cada hora desde la terminal principal de Santarém.