El pueblo de Brasil con selva y playas de ensueño que pocos conocen
Este paradisíaco destino sudamericano esta situado en el corazón de la Amazonía brasileña, ofreciendo una gran diversidad de fauna y flora. Los detalles en la nota.
Brasil es un destino que sorprende por su diversidad natural y paisajes únicos, donde playas de aguas transparentes se fusionan a la perfección con bosques inmensos que difícilmente se encuentran en otros rincones del planeta. Uno de los destinos más atrapantes se encuentra en el corazón de la Amazonía: Alter do Chão.
En toda América Latina, los viajeros pueden encontrar sitios que capturan la atención desde el primer instante. La mezcla de paisajes, fauna y flora crea entornos memorables, capaces de enamorar a quienes buscan conectar con la naturaleza por completo.
Qué se puede hacer en Alter do Chão
Alter do Chão es un rincón de Brasil donde la naturaleza se transforma a lo largo del año. De agosto a enero, sus playas de arena blanca y aguas cristalinas se extienden, ofreciendo un espacio ideal para relajarse y desconectar. Sin embargo, entre febrero y julio, las lluvias provocan crecidas que crean un escenario perfecto para observar aves, monos y otras especies amazónicas.
En la famosa Playa de Alter do Chão, también llamada Ilha do Amor, los visitantes pueden recorrer la selva en excursiones guiadas, disfrutar de paseos en canoa por los ríos o aventurarse con actividades como rapel, pesca deportiva y senderismo.
Dónde queda Alter do Chão
Este pueblo amazónico está ubicado en el estado de Pará, al mismo tiempo que pertenece a la ciudad de Santarém. Esta localidad descansa a la vera del río Tapajós, rodeada de selva y paisajes que destacan por su belleza natural.
Cómo llegar a Alter do Chão
La forma más práctica de llegar a Alter do Chão es desde la ciudad de Santarém. En auto, se recorren 40 kilómetros por la carretera PA-457. Otra alternativa sencilla es tomar un autobús que conecta ambas localidades, con salidas frecuentes cada hora desde la terminal principal de Santarém.
