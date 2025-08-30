Video: así mataron al expresidente del Parlamento de Ucrania en plena calle
La noticia fue confirmada por el presidente ucraniano, Volodimir Zelensky. Se investigan las causas del ataque.
El expresidente del Parlamento de Ucrania y antiguo secretario del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa, Andriy Parubiy, fue asesinado en Leópolis, en el oeste del país, según informó el presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky.
De momento, el Ministerio del Interior y la Fiscalía de Ucrania confirmaron que murió en el acto tras recibir varios disparos al mediodía.
“El ministro del Interior de Ucrania, Ihor Klymenko; y el fiscal general, Ruslan Kravchenko, acaban de informar sobre las primeras circunstancias conocidas del horrendo asesinato en Lviv (Leópolis). Andriy Parubiy fue asesinado. Mi más sentido pésame a su familia y seres queridos", escribió Zelensky en su cuenta en la red social X.
Y siguió: “En la investigación y búsqueda del asesino se están empleando todas las fuerzas y medios necesarios”.
“Los grupos de investigación y operativos del Departamento Principal de Investigación de la Policía Nacional y la Policía de la Región de Lviv, el Servicio de Seguridad de Ucrania y otros organismos pertinentes participan en la divulgación e investigación", indicó la nota.
Y describió: “Hoy, alrededor del mediodía, el número 102 recibió un informe sobre un tiroteo en el distrito de Sykhiv de Lviv (Leópolis). Como consecuencia de las lesiones sufridas, la víctima falleció en el acto. Se estableció que el fallecido era una conocida figura pública y política nacida en 1971“.
Por último, señaló que “las fuerzas del orden están tomando todas las medidas necesarias para establecer la identidad del tirador y su paradero. Todos los detalles se revelarán en la forma y con el alcance previstos por la legislación procesal penal".
Parubiy había participado en los recientes movimientos proeuropeos en Ucrania, primero en la “Revolución Naranja” de 2004 y luego en la de Maidán en 2014.
Según la policía, la víctima murió en el lugar de los hechos a causa de sus heridas. Por el momento, se hacen esfuerzos por averiguar quién fue el autor material del asesinato.
