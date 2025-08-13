El sencillo ejercicio de 60 segundos que revela si tenés problemas cervicales

Dolor cervical Pixabay

El fisioterapeuta explica que la solución no se encuentra en masajes, cambios de almohada o medicación, sino en un entrenamiento activo enfocado en fortalecer la musculatura del cuello. Esta prueba cumple únicamente una función diagnóstica y permite conocer la resistencia real de la zona cervical, un paso fundamental para implementar ejercicios que mejoren la fuerza, la movilidad y la estabilidad.

Gran parte de los dolores cervicales crónicos pueden prevenirse incorporando rutinas específicas de ejercicios para el cuello. El sedentarismo y las posturas incorrectas mantenidas durante horas frente a las pantallas han incrementado notablemente los problemas cervicales en los últimos años.

Realizar este tipo de evaluaciones simples favorece la detección temprana, lo que permite actuar a tiempo y evitar que el dolor se vuelva crónico y requiera tratamientos más complejos o invasivos.