El sencillo ejercicio de 60 segundos que revela si tenés problemas cervicales
Más del 90% de las personas con dolor cervical presentan una salud debilitada, una condición que puede prevenirse incorporando simples ejercicios a la rutina diaria.
El dolor cervical se ha convertido en una de las molestias que más afectan la salud en la actualidad, especialmente en un mundo donde cada vez más personas pasan gran parte del día frente a la computadora o dispositivos móviles.
Las largas horas en posiciones estáticas, sumadas a posturas inadecuadas, generan una tensión constante en la zona del cuello que, con el tiempo, puede derivar en dolores crónicos, rigidez e incluso mareos.
Consciente de esta problemática, el fisioterapeuta Marcos Sacristán compartió a través de su canal de YouTube un test rápido que permite evaluar la salud cervical en apenas 60 segundos. Esta sencilla prueba ayuda a identificar si existe una debilidad muscular significativa en el cuello, un factor clave detrás de gran parte de las molestias.
Cómo saber si tienes problemas cervicales
La prueba es muy sencilla y no requiere equipamiento especial. Consiste en recostarse boca arriba sobre una superficie firme, llevar el mentón hacia el pecho y elevar ligeramente la cabeza, manteniendo un pequeño espacio equivalente al grosor de un dedo entre la nuca y el apoyo.
Si durante el ejercicio se produce un temblor en la zona, aparece dolor o resulta imposible mantener la posición durante 60 segundos, es probable que exista una debilidad cervical. Este problema está presente en aproximadamente el 90% de las personas con cervicalgia, lo que lo convierte en un factor de riesgo muy común.
El fisioterapeuta explica que la solución no se encuentra en masajes, cambios de almohada o medicación, sino en un entrenamiento activo enfocado en fortalecer la musculatura del cuello. Esta prueba cumple únicamente una función diagnóstica y permite conocer la resistencia real de la zona cervical, un paso fundamental para implementar ejercicios que mejoren la fuerza, la movilidad y la estabilidad.
Gran parte de los dolores cervicales crónicos pueden prevenirse incorporando rutinas específicas de ejercicios para el cuello. El sedentarismo y las posturas incorrectas mantenidas durante horas frente a las pantallas han incrementado notablemente los problemas cervicales en los últimos años.
Realizar este tipo de evaluaciones simples favorece la detección temprana, lo que permite actuar a tiempo y evitar que el dolor se vuelva crónico y requiera tratamientos más complejos o invasivos.
