Cómo hacer para terminar con el dolor lumbar: los ejercicios recomendados
Los especialistas aconsejan realizar 100 minutos de entrenamiento diario para mejorar la calidad de vida. Descubrí todos los detalles en la nota.
El sedentarismo se volvió una constante en la rutina diaria de muchas personas, y con ello también aparecen cada vez más casos de dolor muscular y molestias en la espalda. La falta de movimiento y las malas posturas terminan afectando la musculatura y sobrecargando la columna, algo que se traduce en problemas que impactan directamente en el día a día.
En los adultos mayores, estos malestares se sienten con mayor intensidad, al mismo tiempo que complican acciones simples como caminar, sentarse o levantarse. Por este motivo, mantener el cuerpo en movimiento: no solo ayuda a aliviar y prevenir dolores, sino que también mejora la postura, la fuerza y la movilidad general.
El ejercicio recomendado por especialistas para el dolor lumbar
Salir a caminar todos los días es una de las alternativas más simples y efectivas para aliviar el dolor en la zona baja de la espalda. Los especialistas aconsejan 100 minutos de entrenamiento diario para que el cuerpo no se sobrecargue, al mismo tiempo que mejora la fuerza, estimula la circulación y otorga más movilidad a la columna.
También se pueden incorporar ejercicios suaves de estiramiento, como llevar las rodillas hacia el pecho o realizar giros controlados del tronco acostado. Este tipo de movimientos ayuda a relajar la musculatura, mejorar la elasticidad y liberar tensiones acumuladas por el sedentarismo o las malas posturas.
De esta manera, mantener una rutina equilibrada que combine actividad física, buena alimentación y descanso adecuado es fundamental para cuidar el cuerpo. Una dieta rica en frutas, verduras y proteínas potencia los beneficios del ejercicio y ayudan a reducir el riesgo de problemas de salud.
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