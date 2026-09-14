Por qué recomiendan envolver el teléfono celular en papel de aluminio

Por ese motivo, el truco suele vincularse con situaciones en las que se busca una desconexión temporal. Al retirar el aluminio, el celular debería volver a buscar las redes disponibles y recuperar progresivamente sus conexiones habituales.

También se puede comprobar el efecto de manera sencilla. Después de cubrir completamente el teléfono, se puede intentar llamar al número desde otro dispositivo o verificar si continúa conectado al Wi-Fi. Si la cobertura del aluminio resulta suficiente, la comunicación puede quedar interrumpida mientras permanezca envuelto.

Sin embargo, esto no significa que sea recomendable mantener el smartphone envuelto durante largos períodos. Mientras está aislado, el equipo puede intentar constantemente encontrar una red disponible, algo que puede incrementar el consumo de batería y contribuir a un aumento de su temperatura.

Además, mientras permanezca sin señal, el usuario podría perder llamadas o comunicaciones importantes. Por eso, este método se presenta principalmente como un truco puntual para observar cómo determinados materiales pueden interferir con las señales inalámbricas y no como una práctica para utilizar de forma permanente.