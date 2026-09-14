Por qué recomiendan envolver el teléfono celular en papel de aluminio
Un truco casero que parece extraño se volvió cada vez más popular por el efecto que puede provocar sobre las conexiones del smartphone.
El papel de aluminio suele utilizarse para cocinar o conservar alimentos, pero también protagoniza numerosos trucos caseros que circulan por las redes sociales. Uno de los más curiosos propone envolver por completo el teléfono celular con este material.
Aunque a simple vista puede parecer una práctica sin demasiado sentido, existe una explicación física detrás de este fenómeno. El aluminio es un material conductor y, cuando rodea correctamente un dispositivo, puede dificultar el paso de las ondas electromagnéticas que permiten algunas de sus comunicaciones inalámbricas.
Esto significa que señales utilizadas por el Wi-Fi, Bluetooth, GPS y las redes móviles pueden verse considerablemente reducidas o directamente interrumpidas si el celular queda completamente cubierto. En términos prácticos, el teléfono puede quedar temporalmente aislado de algunas de las conexiones que utiliza habitualmente.
El fenómeno está relacionado con el principio de la jaula de Faraday, mediante el cual una envoltura conductora puede impedir o reducir el ingreso y la salida de determinadas ondas electromagnéticas. Sin embargo, el resultado depende de que el dispositivo esté correctamente cubierto y de las características de la señal.
Los detalles de este truco casero viral
Uno de los principales efectos de envolver el celular con papel de aluminio es que el dispositivo puede perder temporalmente la señal. De esta manera, podrían dejar de ingresar llamadas, mensajes y notificaciones que necesiten una conexión activa.
Por ese motivo, el truco suele vincularse con situaciones en las que se busca una desconexión temporal. Al retirar el aluminio, el celular debería volver a buscar las redes disponibles y recuperar progresivamente sus conexiones habituales.
También se puede comprobar el efecto de manera sencilla. Después de cubrir completamente el teléfono, se puede intentar llamar al número desde otro dispositivo o verificar si continúa conectado al Wi-Fi. Si la cobertura del aluminio resulta suficiente, la comunicación puede quedar interrumpida mientras permanezca envuelto.
Sin embargo, esto no significa que sea recomendable mantener el smartphone envuelto durante largos períodos. Mientras está aislado, el equipo puede intentar constantemente encontrar una red disponible, algo que puede incrementar el consumo de batería y contribuir a un aumento de su temperatura.
Además, mientras permanezca sin señal, el usuario podría perder llamadas o comunicaciones importantes. Por eso, este método se presenta principalmente como un truco puntual para observar cómo determinados materiales pueden interferir con las señales inalámbricas y no como una práctica para utilizar de forma permanente.
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