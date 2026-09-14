Qué significa el color de las bandejas de carne y qué hay que mirar para elegir un buen corte en el súper
Negras, amarillas, rojas o blancas, el color busca diferenciar productos, pero no indica su calidad. Qué detalles conviene revisar antes de comprar.
En las góndolas de carnes de los supermercados, el color de las bandejas no pasa inadvertido: hay negras, amarillas, rojas y blancas. Pero, ¿qué significa realmente cada una, qué hay detrás de esa elección y cómo puede ayudarnos a realizar una compra inteligente?
Aunque los colores pueden utilizarse como una estrategia para diferenciar productos dentro del comercio, no existe una norma sanitaria que establezca que determinado color representa una mayor calidad o frescura de la carne.
En general, el negro se utiliza para dar un posicionamiento premium y destacar cortes considerados de mayor categoría, mientras que otros colores pueden asociarse a productos de consumo cotidiano o promociones. Sin embargo, el color del envase no garantiza que la carne sea mejor.
Por eso, a la hora de elegir un corte, hay otros aspectos que resultan mucho más importantes.
Qué hay que mirar para elegir una buen corte carne
Uno de los principales indicadores es el marmoleado, es decir, la grasa intramuscular distribuida dentro del músculo. Las finas vetas o "hilos" de grasa blanca o cremosa aportan ternura, sabor y jugosidad durante la cocción.
También hay que observar el color de la grasa. Si presenta una tonalidad amarillenta, puede estar relacionada con la edad del animal o con su alimentación, aunque por sí sola no determina que la carne sea de mala calidad.
Otro aspecto es la fibra muscular, ya que los cortes más tiernos suelen presentar una fibra fina y tupida.
El estado del envase también puede aportar información. El film debe estar bien adherido, sin un exceso de aire, y si la bandeja tiene una cantidad importante de líquido suelto puede indicar una mayor pérdida de jugos.
Por eso, aunque una bandeja negra pueda llamar más la atención y destacar determinados cortes, la verdadera calidad no se determina por el color del envase, sino por el aspecto de la carne y la información que figura en la etiqueta.
Qué información hay que revisar en la etiqueta
Si bien el color de la bandeja no está regulado, la carne fresca envasada debe contar con información vinculada a su identificación, trazabilidad, conservación y comercialización, de acuerdo con la normativa sanitaria vigente. Por eso, antes de comprar, conviene revisar lo siguiente:
- Fecha de envasado.
- Fecha de vencimiento, que indica hasta cuándo puede consumirse de manera segura bajo las condiciones de conservación indicadas.
- Número de lote, que permite rastrear el producto ante eventuales problemas sanitarios.
- Nombre y denominación del corte.
- Peso neto, sin contar el peso de la bandeja ni del film.
- Precio por kilo.
- Precio total.
- Datos del establecimiento y registro correspondiente.
- Información del fraccionador o establecimiento de origen, cuando corresponda.
- Instrucciones de conservación.
En definitiva, la bandeja negra puede ser una herramienta de marketing, pero no una garantía de calidad. Para elegir mejor, conviene mirar el marmoleado, el aspecto de la grasa, las fibras de la carne, el estado del envase y, sobre todo, la información de la etiqueta.
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