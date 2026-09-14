Qué significa el color de las bandejas de carne y qué hay que mirar para elegir un buen corte en el súper

También hay que observar el color de la grasa. Si presenta una tonalidad amarillenta, puede estar relacionada con la edad del animal o con su alimentación, aunque por sí sola no determina que la carne sea de mala calidad.

Otro aspecto es la fibra muscular, ya que los cortes más tiernos suelen presentar una fibra fina y tupida.

El estado del envase también puede aportar información. El film debe estar bien adherido, sin un exceso de aire, y si la bandeja tiene una cantidad importante de líquido suelto puede indicar una mayor pérdida de jugos.

Por eso, aunque una bandeja negra pueda llamar más la atención y destacar determinados cortes, la verdadera calidad no se determina por el color del envase, sino por el aspecto de la carne y la información que figura en la etiqueta.

Qué información hay que revisar en la etiqueta

Si bien el color de la bandeja no está regulado, la carne fresca envasada debe contar con información vinculada a su identificación, trazabilidad, conservación y comercialización, de acuerdo con la normativa sanitaria vigente. Por eso, antes de comprar, conviene revisar lo siguiente:

Fecha de envasado.

Fecha de vencimiento, que indica hasta cuándo puede consumirse de manera segura bajo las condiciones de conservación indicadas.

Número de lote, que permite rastrear el producto ante eventuales problemas sanitarios.

Nombre y denominación del corte.

Peso neto, sin contar el peso de la bandeja ni del film.

Precio por kilo.

Precio total.

Datos del establecimiento y registro correspondiente.

Información del fraccionador o establecimiento de origen, cuando corresponda.

Instrucciones de conservación.

En definitiva, la bandeja negra puede ser una herramienta de marketing, pero no una garantía de calidad. Para elegir mejor, conviene mirar el marmoleado, el aspecto de la grasa, las fibras de la carne, el estado del envase y, sobre todo, la información de la etiqueta.