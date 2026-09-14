Tragedia en el entorno de Vinicius Jr.: murieron su guardaespaldas y su esposa

Paulla Regina Rodarte Camilo también sufrió heridas de extrema gravedad. Los bomberos realizaron maniobras de reanimación para intentar mantenerla con vida, pero finalmente murió como consecuencia de las lesiones provocadas por el impacto.

El mensaje que conmovió al entorno de Vinicius

Tras conocerse la noticia, el entorno de Vinicius destacó especialmente el papel que Rogério había tenido durante los años en los que trabajó cerca de la familia. El mensaje dedicado al guardaespaldas reflejó el profundo vínculo que había construido con sus seres queridos.

“Camilo, te estaremos eternamente agradecidos por todo el cuidado, la protección, la sabiduría, la pureza y el amor inmenso que siempre dedicaste a nuestra familia. Tu presencia era un refugio seguro y tu recuerdo vivirá para siempre en nuestros corazones”, fue una de las frases utilizadas para despedirlo.

La familia también tuvo presente a Heloísa, la hija de la pareja, que quedó huérfana tras la tragedia: “Sabemos que, ahora, tú y Paula serán los ángeles de la guarda de la pequeña Heloísa, velando por ella desde allá arriba. Aquí abajo, nos uniremos a la familia para garantizar que ella nunca se sienta desamparada”, expresaron.