Tragedia en el entorno de Vinicius Jr.: murieron su guardaespaldas y su esposa
Rogério Camilo Ramos, hombre de confianza y encargado de su seguridad familiar, murió junto a su esposa Paulla Regina Rodarte Camilo tras un accidente de moto.
La tragedia golpeó de lleno al entorno de Vinicius Jr., quien atraviesa un momento de profundo dolor tras la muerte de Rogério Camilo Ramos, uno de los hombres encargados de protegerlo y una persona de extrema confianza para su círculo familiar.
Rogério murió junto a su esposa, Paulla Regina Rodarte Camilo, luego de sufrir un grave accidente de moto en Brasil. La noticia generó conmoción entre las personas cercanas al delantero del Real Madrid y su familia.
¿Quién era el hombre de confianza de Vinicius Jr.?
Rogério Camilo Ramos cumplía tareas como guardaespaldas y tenía una relación cercana con el entorno de Vinicius. Su función iba mucho más allá de la seguridad personal, ya que con el paso del tiempo se convirtió en una persona de confianza para la familia del futbolista brasileño.
La noticia fue comunicada públicamente por Virgínia Fonseca, quien mantiene una relación con el círculo cercano del jugador. A través de sus redes sociales, explicó que esperó a que los familiares de las víctimas fueran informados antes de hacer público lo sucedido. “Desde que recibí la noticia no he podido hacer nada más, tengo el corazón roto”, expresó la influencer al referirse al fallecimiento.
El accidente que terminó con dos vidas
El episodio ocurrió sobre la ruta BR-060, a la altura del kilómetro 201, en la zona de Ribeirão da Posse, dentro del municipio de Guapó, en el área metropolitana de Goiânia. Rogério se encontraba al mando de la motocicleta cuando se produjo el accidente. Según la información difundida sobre el hecho, un médico de Rota Verde Goiás confirmó su fallecimiento en el lugar.
Paulla Regina Rodarte Camilo también sufrió heridas de extrema gravedad. Los bomberos realizaron maniobras de reanimación para intentar mantenerla con vida, pero finalmente murió como consecuencia de las lesiones provocadas por el impacto.
El mensaje que conmovió al entorno de Vinicius
Tras conocerse la noticia, el entorno de Vinicius destacó especialmente el papel que Rogério había tenido durante los años en los que trabajó cerca de la familia. El mensaje dedicado al guardaespaldas reflejó el profundo vínculo que había construido con sus seres queridos.
“Camilo, te estaremos eternamente agradecidos por todo el cuidado, la protección, la sabiduría, la pureza y el amor inmenso que siempre dedicaste a nuestra familia. Tu presencia era un refugio seguro y tu recuerdo vivirá para siempre en nuestros corazones”, fue una de las frases utilizadas para despedirlo.
La familia también tuvo presente a Heloísa, la hija de la pareja, que quedó huérfana tras la tragedia: “Sabemos que, ahora, tú y Paula serán los ángeles de la guarda de la pequeña Heloísa, velando por ella desde allá arriba. Aquí abajo, nos uniremos a la familia para garantizar que ella nunca se sienta desamparada”, expresaron.
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