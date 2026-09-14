Incendio en Recoleta: fuego en un departamento, evacuación y operativo de emergencia

Para acceder al departamento afectado, los efectivos colocaron una escalera orientada hacia el balcón de la unidad y desplegaron una línea divergente de 63 milímetros para combatir el fuego.

El operativo de Bomberos y SAME en Recoleta

La respuesta incluyó seis ambulancias del SAME y al menos dos autobombas de Bomberos de la Ciudad. También participaron efectivos de la Comisaría Vecinal 2 A de la Policía de la Ciudad. El procedimiento contó además con la intervención del Grupo Especial de Rescate (GER). Según la información difundida durante la emergencia, el dispositivo incluyó cuatro cisternas, cuatro hidroelevadores y seis puestos de comando.

Mientras avanzaban las tareas, dos mujeres permanecieron en la terraza del edificio junto a los efectivos, a la espera de que las condiciones permitieran realizar el descenso con seguridad. Finalmente, alrededor de las 7.30, los bomberos lograron dominar las llamas. Sin embargo, después de controlar el foco principal continuaron las tareas dentro del inmueble para revisar las condiciones del edificio y asistir a los vecinos afectados.

La emergencia también tuvo consecuencias sobre la circulación vehicular. Durante las primeras horas de la mañana, la avenida Callao permaneció cortada en el sector donde se desarrollaba el procedimiento. La interrupción del tránsito permitió facilitar el ingreso y desplazamiento de los vehículos de emergencia, además de generar un perímetro de seguridad alrededor del edificio.

El relato de un vecino: “Se escuchaban muchas explosiones”

Uno de los testimonios que permitió conocer cómo se vivieron los momentos de mayor tensión fue el de Franco, un vecino cuya vivienda se encuentra frente al contrafrente del edificio afectado. El hombre grabó parte del incendio con su teléfono celular. Según relató, se trata de una construcción antigua que anteriormente había sido utilizada como edificio de oficinas y que actualmente funciona como inmueble residencial.

Franco describió una situación marcada por el fuego, la caída de vidrios y los pedidos de auxilio de algunos habitantes. “Como no tienen persianas, se caían los vidrios y la gente estuvo pidiendo auxilio durante media hora”, contó. El vecino también aseguró que durante el episodio se escucharon ruidos similares a explosiones. “Se escuchaban muchas explosiones”, recordó.

La posibilidad de que algunos elementos de la fachada se desprendieran generó además preocupación entre quienes se encontraban en los alrededores. “Teníamos miedo de que cayeran los aires acondicionados en el supermercado Disco que hay allí”, relató.