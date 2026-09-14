Incendio en Recoleta: fuego en un departamento, evacuación y operativo de emergencia
El siniestro ocurrió durante la madrugada en un edificio de 13 pisos ubicado sobre avenida Callao al 1700. Cuatro personas fueron atendidas en el lugar y otra debió ser trasladada por inhalación de humo.
Un incendio en Recoleta generó un importante despliegue de bomberos, ambulancias y efectivos policiales durante las primeras horas de este lunes. El fuego se inició en un departamento del cuarto piso de un edificio situado sobre la avenida Callao, prácticamente en la esquina con Quintana, y obligó a evacuar preventivamente a los habitantes del inmueble.
De acuerdo con la información difundida por el SAME, cuatro personas recibieron asistencia en el lugar, mientras que una quinta debió ser trasladada al Hospital Rivadavia debido a la inhalación de humo. El foco se habría iniciado alrededor de las 6 de la mañana y, según las primeras informaciones recogidas en el lugar, las llamas comenzaron en el living de la vivienda.
El edificio afectado está ubicado en Callao 1755 y cuenta con 13 pisos. La magnitud del humo y las llamas llevó a desplegar un amplio operativo para garantizar la seguridad tanto de los vecinos como de quienes circulaban por la zona.
Cómo comenzó el incendio en el edificio de Callao
Las primeras informaciones indican que el fuego se habría originado dentro del living del departamento situado en el cuarto piso. Las llamas rápidamente provocaron una importante presencia de humo, lo que complicó la situación para los ocupantes del inmueble.
Ante el avance del incendio, los vecinos fueron evacuados de manera preventiva y ordenada. Mientras algunos habitantes pudieron abandonar el edificio, otros debieron permanecer momentáneamente en sectores seguros hasta que los bomberos pudieran controlar completamente la emergencia.
Para acceder al departamento afectado, los efectivos colocaron una escalera orientada hacia el balcón de la unidad y desplegaron una línea divergente de 63 milímetros para combatir el fuego.
El operativo de Bomberos y SAME en Recoleta
La respuesta incluyó seis ambulancias del SAME y al menos dos autobombas de Bomberos de la Ciudad. También participaron efectivos de la Comisaría Vecinal 2 A de la Policía de la Ciudad. El procedimiento contó además con la intervención del Grupo Especial de Rescate (GER). Según la información difundida durante la emergencia, el dispositivo incluyó cuatro cisternas, cuatro hidroelevadores y seis puestos de comando.
Mientras avanzaban las tareas, dos mujeres permanecieron en la terraza del edificio junto a los efectivos, a la espera de que las condiciones permitieran realizar el descenso con seguridad. Finalmente, alrededor de las 7.30, los bomberos lograron dominar las llamas. Sin embargo, después de controlar el foco principal continuaron las tareas dentro del inmueble para revisar las condiciones del edificio y asistir a los vecinos afectados.
La emergencia también tuvo consecuencias sobre la circulación vehicular. Durante las primeras horas de la mañana, la avenida Callao permaneció cortada en el sector donde se desarrollaba el procedimiento. La interrupción del tránsito permitió facilitar el ingreso y desplazamiento de los vehículos de emergencia, además de generar un perímetro de seguridad alrededor del edificio.
El relato de un vecino: “Se escuchaban muchas explosiones”
Uno de los testimonios que permitió conocer cómo se vivieron los momentos de mayor tensión fue el de Franco, un vecino cuya vivienda se encuentra frente al contrafrente del edificio afectado. El hombre grabó parte del incendio con su teléfono celular. Según relató, se trata de una construcción antigua que anteriormente había sido utilizada como edificio de oficinas y que actualmente funciona como inmueble residencial.
Franco describió una situación marcada por el fuego, la caída de vidrios y los pedidos de auxilio de algunos habitantes. “Como no tienen persianas, se caían los vidrios y la gente estuvo pidiendo auxilio durante media hora”, contó. El vecino también aseguró que durante el episodio se escucharon ruidos similares a explosiones. “Se escuchaban muchas explosiones”, recordó.
La posibilidad de que algunos elementos de la fachada se desprendieran generó además preocupación entre quienes se encontraban en los alrededores. “Teníamos miedo de que cayeran los aires acondicionados en el supermercado Disco que hay allí”, relató.
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