El Gobierno avaló paritaria y trabajadores en blanco cobrarán $6.099.387 con el salario mínimo de diciembre

Los detalles de la paritaria y el aumento del salario mínimo de los bancarios

De acuerdo con el documento difundido por la organización gremial, liderada por Sergio Palazzo y Carlos Cisneros, la actualización del 21,3 por ciento acumulado en los primeros ocho meses de 2026 impacta directamente sobre todas las remuneraciones mensuales brutas, normales, habituales y totales, abarcando tanto los conceptos remunerativos como los no remunerativos.