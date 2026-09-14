El Gobierno avaló paritaria y trabajadores en blanco cobrarán $6.099.387 con el salario mínimo de diciembre
La reciente paritaria avalada por el Gobierno garantiza un histórico piso del salario mínimo de un sector. Conocé cómo se compone el pago récord de diciembre.
La Asociación Bancaria comunicó los nuevos montos salariales homologados por el Gobierno formalmente tras la última paritaria. Con estos incrementos consolidados durante agosto, los trabajadores del sector aseguraron una histórica suma millonaria de cara a fin de año, buscando resguardar el poder adquisitivo frente al actual contexto económico.
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Los detalles de la paritaria y el aumento del salario mínimo de los bancarios
De acuerdo con el documento difundido por la organización gremial, liderada por Sergio Palazzo y Carlos Cisneros, la actualización del 21,3 por ciento acumulado en los primeros ocho meses de 2026 impacta directamente sobre todas las remuneraciones mensuales brutas, normales, habituales y totales, abarcando tanto los conceptos remunerativos como los no remunerativos.
De esta manera, el piso de ingresos para el mes de diciembre alcanzará la suma de $6.099.387. Este abultado monto de fin de año se compone de la sumatoria exacta de los siguientes rubros homologados:
- Salario inicial básico: $2.505.061,24.
- Adicional por ganancias (ROE): $72.413,50.
- Medio aguinaldo (SAC): $1.288.737,37 (calculado como el 50% de la mejor remuneración del semestre, compuesta por el salario y el ROE).
- Bono por el Día del Bancario: $2.233.175,44 (establecido como piso mínimo, el cual aclararon que deberá ser corregido por futuras actualizaciones).
Las autoridades sindicales destacaron que este acuerdo sectorial tiene como objetivo primordial continuar salvaguardando el nivel adquisitivo de las familias frente al costo de vida y la inflación.
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