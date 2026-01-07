El supermercado con ofertas y descuentos en ropa: dónde conseguir prendas baratas
Los beneficios para ahorrar en locales que tienen porcentaje y aprovechar para cambiar las prendas de tu armario.
Necesitamos hacer las compras del hogar, la comida, los víveres más esenciales, algunos gustos más especiales, pero al final de cuentas, siempre hay muchos gastos por mes. Entonces si no cobrás un sueldo estrafalario, o si tenés una familia muy numerosa, a veces se hace muy complicado llegar a fin de mes con todas las compras y gastos obligatorios del mismo.
Coto y Carrefour lanzaron ofertas, promociones y cuotas en distintos artículos, entre ellos la indumentaria. De esta manera, es posible encontrar remeras, bermudas, vestidos y shorts con hasta 50% de rebajas y en cuotas, según el modelo y el lugar.
Lo cierto es que desde hace tiempo tanto Coto como Carrefour se convirtieron en grandes jugadores de la industria textil, ya sea con sus marcas propias o importadas.
Las mejores oportunidades para ahorrar en Coto
Coto tiene hasta 50% de descuento en algunas de sus prendas, como por ejemplo las remeras para hombre, que pueden conseguirse por menos de $7.000.
A continuación, algunos ejemplos:
Coto
- Remeras Top Design: $11.99,40 (40% de descuento)
- Remera con estampa: $6.499 (50% de descuento)
- Remera Top Design: 16.199 (40% de descuento)
- Ojotas hombre: $6.599 (40% de descuento)
- Bermudas Top Design: $32.999 (40% de descuento)
- Bermuda China Top Design: $29.999 (40% de descuento)
- Vestido dama corto: $14.994 (40% de descuento)
- Vestido dama corto animal print: $26.999 (40% de descuento)
- Musculosa dama: $9.599 (40% de descuento)
Las sucursales donde Coto vende ropa H&M
Desde diciembre, Coto comenzó a vender en algunas de sus sucursales ropa de la marca de moda internacional H&M. La noticia rápidamente se viralizó en redes sociales y muchos usuarios comenzaron a dar detalles de los precios de la ropa.
De hecho, en muchas de sus tiendas es posible encontrar desde electrodomésticos de todo tipo, hasta artículos para el hogar, ropa de cama, indumentaria y muchos otros productos.
"H&M en Coto… esto es nuevo o yo me acabo de enterar???", escribió en X la usuaria Jefa del Ahorro, con una foto del cartel de la marca internacional y distintas prendas, en una de las sucursales de Coto.
"H&M desembarca en Coto", dice el cartel, que agrega: "Queremos contarte que muy pronto llega a Coto una cápsula exclusiva de H&M, la reconocida marca de moda internacional, que se suma para seguir potenciando nuestra propuesta de indumentaria".
"A partir del 1 de diciembre, te invitamos a descubrir esta colección especial en las siguientes sucursales:
- Abasto: Agüero 616
- Ciudadela: Comesaña 4056
- Nordelta: Agustín M. García 5858
- Tortugas: Panamericana Km 36,5
- Moreno: Victorica 660
- Mar del Plata: Av. Jorge Newbery 4750"
En cuanto a los precios de los productos, la propia usuaria La Jefa del ahorro grabó un video en el Coto de Ciudadela en el que mostró algunos de los precios:
- Camisa dama: $45.999
- Pantalón dama denim: $45.999
- Pantalón dama beige: $45.999
- Blusa dama: $30.999
- Jeans: $40.000
- Vestido dama corto: $45.999
- Pantalón: $39.999
- Remeras cortas: desde $19.000
- Short dama: $39.999
- Top dama corto: $24.999
