Continúan disponibles los descuentos en celulares en supermercados: los detalles
Los beneficios son clave para poder aprovechar de cara a elegir un buen regalo y las grandes cadenas hacen importantes ofertas.
Necesitamos hacer las compras del hogar, la comida, los víveres más esenciales, algunos gustos más especiales, pero al final de cuentas, siempre hay muchos gastos por mes. Entonces si no cobrás un sueldo estrafalario, o si tenés una familia muy numerosa, a veces se hace muy complicado llegar a fin de mes con todas las compras y gastos obligatorios del mismo.
Los supermercados Carrefour y Coto lanzaron ofertas en celulares, con descuentos de hasta el 35% y la posibilidad de pagar en cuotas sin interés, según el comercio y el producto elegido.
Carrefour vende celulares con hasta 50% de descuento
Samsung Galaxy A36 (256GB)
- Precio en oferta: $749.000
- Descuento del 25%
- Hasta 6 cuotas sin interés
Motorola G15 (256GB)
- Precio en oferta: $299.000
- Descuento del 14%
- Hasta 3 cuotas sin interés
Motorola G84 (256GB)
- Precio en oferta: $609.310
- Descuento del 23%
- Solo envío
Tecno Spark 30 Pro: $3999.999
- Descuento del 30%
- Hasta 3 cuotas sin interés
TCL 505 (256GB)
- Precio en oferta: $259.999
- Descuento del 20%
- Hasta 3 cuotas sin interés
Xiaomi Redmi Note 13 Pro (512 GB)
- Precio en oferta: $841.000
- Descuento del 55%
- Solo envío
Celular iPhone 15 (128GB)
- Precio en oferta: $1.763.076
- Descuento del 50%
- Solo envío
Samsung S25 (128GB)
- Precio en oferta: $1.962.000
- Descuento del 47%
- Solo envío
Los celulares en oferta en Coto
Samsung A15 (128GB)
- Precio en oferta: $395.999
- Descuento del 10% en un pago
Tecno Camon 30S (256GB)
- Precio en oferta: $663.999
- Descuento del 20% en un pago
Samsung A56 (256GB)
- Precio en oferta: $809.999
- Descuento del 10% en un pago
Samsung A06 (64GB)
- Precio en oferta: $260.999
- Descuento del 10% en un pago
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