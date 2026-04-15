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Continúan disponibles los descuentos en celulares en supermercados: los detalles

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Los beneficios son clave para poder aprovechar de cara a elegir un buen regalo y las grandes cadenas hacen importantes ofertas.

Continúa disponible los descuentos en celulares en supermercados.

Continúa disponible los descuentos en celulares en supermercados.

Necesitamos hacer las compras del hogar, la comida, los víveres más esenciales, algunos gustos más especiales, pero al final de cuentas, siempre hay muchos gastos por mes. Entonces si no cobrás un sueldo estrafalario, o si tenés una familia muy numerosa, a veces se hace muy complicado llegar a fin de mes con todas las compras y gastos obligatorios del mismo.

Los supermercados Carrefour y Coto lanzaron ofertas en celulares, con descuentos de hasta el 35% y la posibilidad de pagar en cuotas sin interés, según el comercio y el producto elegido.

Carrefour vende celulares con hasta 50% de descuento

Samsung Galaxy A36 (256GB)

  • Precio en oferta: $749.000
  • Descuento del 25%
  • Hasta 6 cuotas sin interés

Motorola G15 (256GB)

  • Precio en oferta: $299.000
  • Descuento del 14%
  • Hasta 3 cuotas sin interés

Motorola G84 (256GB)

  • Precio en oferta: $609.310
  • Descuento del 23%
  • Solo envío

Tecno Spark 30 Pro: $3999.999

  • Descuento del 30%
  • Hasta 3 cuotas sin interés

TCL 505 (256GB)

  • Precio en oferta: $259.999
  • Descuento del 20%
  • Hasta 3 cuotas sin interés

Xiaomi Redmi Note 13 Pro (512 GB)

  • Precio en oferta: $841.000
  • Descuento del 55%
  • Solo envío

Celular iPhone 15 (128GB)

  • Precio en oferta: $1.763.076
  • Descuento del 50%
  • Solo envío

Samsung S25 (128GB)

  • Precio en oferta: $1.962.000
  • Descuento del 47%
  • Solo envío

Los celulares en oferta en Coto

Samsung A15 (128GB)

  • Precio en oferta: $395.999
  • Descuento del 10% en un pago

Tecno Camon 30S (256GB)

  • Precio en oferta: $663.999
  • Descuento del 20% en un pago

Samsung A56 (256GB)

  • Precio en oferta: $809.999
  • Descuento del 10% en un pago

Samsung A06 (64GB)

  • Precio en oferta: $260.999
  • Descuento del 10% en un pago

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