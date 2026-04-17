Los supermercados que venden neumáticos a 40% de descuento.

En otras marcas más conocidas, como puede ser el caso de Firestone, si bien no hay descuentos sí está la posibilidad de pagarlas en hasta 6 cuotas sin interés.

Neumático Milever 185/60R15

Precio en oferta: $81.175

Descuento del 39%

3 cuotas sin interés

Solo envío

Neumático Milever 185/65R15

Precio en oferta: $89.783

Descuento del 39%

3 cuotas sin interés

Solo envío

Neumático Milever 195/50R16

Precio en oferta: $88.902

Descuento del 39%

3 cuotas sin interés

Solo envío

Neumático Milever 265/65R17

Precio en oferta: $182.092

Descuento del 39%

3 cuotas sin interés

Solo envío

Cubierta Firestone F600 175/65R14

Precio: $143.999

6 cuotas sin interés

Cubierta Trazano 175/70 R13

Precio: $137.390

6 cuotas sin interés

Neumáticos en oferta en supermercado Coto

Un dato de color si se quiere es que en Coto hay stock, para comprar solo online, de neumáticos de la marca Fate, cuya planta cerró en febrero de este año.

También ofrece algunos descuentos menores en otras marcas, como Goodyear, y suma la posibilidad de pagar en hasta 3 cuotas sin interés.

Cubierta Goodyear 185/65 R15

Precio en oferta: $169.149

Descuento del 15%

3 cuotas sin interés

Solo online

Cubierta Fate Prestiva 165/70 R13

Precio en oferta: $85.799

Descuento del 40% en un pago

Cubierta Goodyear 175/70 R13 82 T

Precio en oferta: $126.649

Descuento del 15%

3 cuotas sin interés

Exclusivo online

Cubierta Fate Prestiva 175/70 R13

Precio en oferta: $93.959

Descuento del 40% en un pago

Exclusivo digital

Cubierta Fate Prestiva 185/70 R13

Precio en oferta: $97.199

Descuento del 40% en un pago

Exclusivo digital

Cubierta Linglong Greenmax 175/70

Precio: $99.999

3 cuotas sin interés

Cubierta Firestone 175/70 R14