Los supermercados que venden neumáticos a 40% de descuento
Los beneficios son fundamentales para aprovechar en la renovación de cada uno de las ruedas más importantes gracias a las ofertas de las grandes cadenas.
Necesitamos hacer las compras del hogar, la comida, los víveres más esenciales, algunos gustos más especiales, pero al final de cuentas, siempre hay muchos gastos por mes. Entonces si no cobrás un sueldo estrafalario, o si tenés una familia muy numerosa, a veces se hace muy complicado llegar a fin de mes con todas las compras y gastos obligatorios del mismo.
Las grandes cadenas de supermercados siguen ampliando durante el mes de marzo sus promociones y descuentos especiales. Se mantienen vigentes una serie de ofertas y rebajas que incluyen desde artículos para el hogar hasta electrodomésticos y también productos menos comunes dentro de los supermercados, como lo son los neumáticos.
Carrefour vende neumáticos con descuentos y en cuotas
En el caso de Carrefour la marca de neumáticos que se encuentra con descuento de hasta el 40% es Milever.
Los neumáticos Milever son de origen chino, desarrollados y producidos por Wanli Tire Company Limited. Son considerados una marca económica y distintos comentarios destacan que ofrece una buena relación calidad-precio.
Además, están solo para compras online y envío a domicilio: es decir, si bien se venden desde el sitio de Carrefour es otro el proveedor original.
En otras marcas más conocidas, como puede ser el caso de Firestone, si bien no hay descuentos sí está la posibilidad de pagarlas en hasta 6 cuotas sin interés.
Neumático Milever 185/60R15
- Precio en oferta: $81.175
- Descuento del 39%
- 3 cuotas sin interés
- Solo envío
Neumático Milever 185/65R15
- Precio en oferta: $89.783
- Descuento del 39%
- 3 cuotas sin interés
- Solo envío
Neumático Milever 195/50R16
- Precio en oferta: $88.902
- Descuento del 39%
- 3 cuotas sin interés
- Solo envío
Neumático Milever 265/65R17
- Precio en oferta: $182.092
- Descuento del 39%
- 3 cuotas sin interés
- Solo envío
Cubierta Firestone F600 175/65R14
- Precio: $143.999
- 6 cuotas sin interés
Cubierta Trazano 175/70 R13
- Precio: $137.390
- 6 cuotas sin interés
Neumáticos en oferta en supermercado Coto
Un dato de color si se quiere es que en Coto hay stock, para comprar solo online, de neumáticos de la marca Fate, cuya planta cerró en febrero de este año.
También ofrece algunos descuentos menores en otras marcas, como Goodyear, y suma la posibilidad de pagar en hasta 3 cuotas sin interés.
Cubierta Goodyear 185/65 R15
- Precio en oferta: $169.149
- Descuento del 15%
- 3 cuotas sin interés
- Solo online
Cubierta Fate Prestiva 165/70 R13
- Precio en oferta: $85.799
- Descuento del 40% en un pago
Cubierta Goodyear 175/70 R13 82 T
- Precio en oferta: $126.649
- Descuento del 15%
- 3 cuotas sin interés
- Exclusivo online
Cubierta Fate Prestiva 175/70 R13
- Precio en oferta: $93.959
- Descuento del 40% en un pago
- Exclusivo digital
Cubierta Fate Prestiva 185/70 R13
- Precio en oferta: $97.199
- Descuento del 40% en un pago
- Exclusivo digital
Cubierta Linglong Greenmax 175/70
- Precio: $99.999
- 3 cuotas sin interés
Cubierta Firestone 175/70 R14
- Precio: $165.549
- 3 cuotas sin interés
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