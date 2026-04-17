¿Conviene el Mercado Central o el supermercado? Ofertas de carne, pollo, cerdo y pescado para el fin de semana

Asado: En la feria se consigue a $13.500 por kilo, mientras que en el supermercado ronda los $17.500 por kilo.

Vacío: Se ofrece a $17.500 por kilo, frente a los $21.000 promedio de las grandes cadenas.

Picada Especial: Gran promoción de $27.000 los 3 kilos (queda en $9.000 el kilo). En un supermercado tradicional, el kilo no baja de los $11.500.

Bola de Lomo y Tapa de Nalga: Ambos cortes cotizan a $17.500 por kilo, contra los $20.000 que promedian en góndola.