¿Conviene el Mercado Central o el supermercado? Ofertas de carne, pollo, cerdo y pescado para el fin de semana
Descubrí si conviene comprar en la Feria Minorista del Mercado Central. Analizamos las ofertas vigentes y las comparamos con los precios de supermercado.
Para hacerle frente a la inflación y cuidar el bolsillo, cada vez más consumidores se preguntan si el viaje al Mercado Central justifica el ahorro. La respuesta corta es sí: la diferencia de precios en productos frescos suele ser muy notoria frente a las grandes cadenas de retail.
A continuación, repasamos las promociones vigentes desde el 17 al 23 de abril en los rubros más buscados, poniendo frente a frente los valores de la feria con el promedio estimado que podés encontrar en las góndolas de los supermercados.
Ofertas en Carnes: ¿cuánto cuesta el asado?
El sector carnicería es uno de los grandes atractivos de la feria, ofreciendo rebajas significativas para la comida del domingo o el menú diario.
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Asado: En la feria se consigue a $13.500 por kilo, mientras que en el supermercado ronda los $17.500 por kilo.
Vacío: Se ofrece a $17.500 por kilo, frente a los $21.000 promedio de las grandes cadenas.
Picada Especial: Gran promoción de $27.000 los 3 kilos (queda en $9.000 el kilo). En un supermercado tradicional, el kilo no baja de los $11.500.
Bola de Lomo y Tapa de Nalga: Ambos cortes cotizan a $17.500 por kilo, contra los $20.000 que promedian en góndola.
Cuadrada: Se vende a $15.700 por kilo, cuando en otros comercios supera fácilmente los $18.500.
Precios de Granja: pollo y huevos
El pollo es el gran aliado de las comidas rendidoras. Estos son los precios destacados del sector granja:
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Pollo entero fresco: Cuesta apenas $3.300 por kilo, una diferencia importante frente a los $4.800 que suele cobrarse en cadenas minoristas.
Suprema: Se vende a $7.350 por kilo, comparado con los $9.500 promedio de supermercado.
Pata y muslo deshuesada: El precio es de $7.900 por kilo, versus los $10.000 que ronda en comercios tradicionales.
Maples de huevos grandes N°1: La promoción es de $9.600 por 2 maples, lo que significa un gran ahorro frente a los $12.000 o más que cuestan dos maples en otros lados.
Ofertas en Cerdo: la opción más económica
Los cortes porcinos se han vuelto los favoritos por su excelente relación calidad-precio:
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Bondiola: En el Mercado Central vale $7.550 por kilo, frente a los $10.500 que suele salir en el supermercado.
Paleta: Muy accesible, a $4.500 por kilo, contra los $6.000 del retail convencional.
Chorizo puro cerdo: Se consigue a $4.800 por kilo, mientras que en las cadenas promedia los $7.000.
Pecho: Excelente promoción de $18.000 los 3 kilos ($6.000 el kilo).
IMPORTANTE: El ladero de Luis Caputo decretó feriado cambiario y Javier Milei frenó la dolarización por una porfía razón
Sector Pescadería: opciones para salir de la rutina
Para quienes buscan sumar pescado a su dieta semanal, la feria también presenta fuertes rebajas:
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Filet de Merluza (fresco y despinado): Cuesta $10.000 por kilo, un valor mucho más amigable que los $13.500 del supermercado.
Calamar entero: Se ofrece a $9.600 por kilo, frente a los $12.000 promedio externos.
Combo Mariscos (2 kg): Incluye langostinos, mejillones, camarones, almejas y más por $32.550, un mix que comprado por separado en góndola supera ampliamente los $45.000.
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