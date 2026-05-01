Ofertas imperdibles: el supermercado con descuentos únicos para renovar la TV

Para quienes buscan algo más accesible, el Noblex DV43X7180 arranca en $420.499.

La alta gama tiene su espacio. El LG OLED83C4PSA de 83 pulgadas baja a $9.034.239 con 36% OFF. Es el equipo más caro de la comparación, pero también el más avanzado tecnológicamente.

El LG OLED55C5PSA queda en $2.379.999 con 30% de rebaja. Es la opción OLED más accesible del catálogo premium.

En el medio aparecen opciones de Motorola, Philco, TCL y BGH. Todas con descuentos que oscilan entre el 25% y el 35%.

La financiación se extiende hasta 18 cuotas sin interés en todos los modelos, lo que permite acceder a equipos de alta gama distribuyendo el pago en un año y medio sin costo adicional.