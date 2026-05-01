Ofertas imperdibles: el supermercado con descuentos únicos para renovar la TV
Una de las grandes cadenas ofrece rebajas de hasta el 42% y cuotas sin interés. Los detalles en la nota.
La Copa Mundial de la FIFA 2026 está cada vez más cerca y son muchos los que buscan cambiar el televisor. En ese contexto, varias cadenas de supermercados lanzaron una serie de promociones con rebajas significativas y facilidades de pago para distintos modelos de Smart TV.
La propuesta abarca equipos de diferentes marcas, tamaños y tecnologías, con rebajas de hasta el 42% y cuotas sin interés que permiten acceder a nuevos modelos de forma simple y sin golpear el bolsillo. Estas ofertas se pueden encontrar en Carrefour.
En qué supermercado conseguir los televisores 4K
Carrefour salió a romper el mercado. La cadena francesa ofrece descuentos de hasta 42% en modelos seleccionados de su catálogo.
El plato fuerte es el Samsung Crystal UN75U8000FGCZB de 75 pulgadas. Queda en $2.279.999 con 42% OFF, un precio que lo coloca como el más competitivo del segmento grande formato.
Para quienes buscan algo más accesible, el Noblex DV43X7180 arranca en $420.499.
La alta gama tiene su espacio. El LG OLED83C4PSA de 83 pulgadas baja a $9.034.239 con 36% OFF. Es el equipo más caro de la comparación, pero también el más avanzado tecnológicamente.
El LG OLED55C5PSA queda en $2.379.999 con 30% de rebaja. Es la opción OLED más accesible del catálogo premium.
En el medio aparecen opciones de Motorola, Philco, TCL y BGH. Todas con descuentos que oscilan entre el 25% y el 35%.
La financiación se extiende hasta 18 cuotas sin interés en todos los modelos, lo que permite acceder a equipos de alta gama distribuyendo el pago en un año y medio sin costo adicional.
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