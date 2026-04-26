Celulares: Carrefour y Coto lanzan mega descuentos de hasta el 50% y muchas cuotas para comprar tu equipo hoy

Motorola G15 (256GB) con rebaja y posibilidad de pago en cuotas

Motorola G84 (256GB) con descuento superior al 20%

Tecno Spark 30 Pro con alrededor de 30% de descuento

Xiaomi Redmi Note 13 Pro (512GB) con rebajas muy agresivas

iPhone 15 (128GB) con descuentos cercanos al 50%

Un punto importante es que algunos equipos se comercializan bajo modalidad “solo envío”, lo que implica que la venta puede estar a cargo de terceros dentro de la plataforma.

Esto puede afectar condiciones como garantía o devoluciones, por lo que conviene revisar los detalles antes de comprar.

Cómo son las ofertas de celulares en Supermercados Coto

Por su parte, Coto ofrece descuentos de hasta el 20% en celulares, aunque con una condición clave: las rebajas aplican solo para pagos al contado.

Esto significa que quienes elijan financiar en cuotas no accederán al descuento, pagando el precio completo del producto.

La estrategia apunta a incentivar compras inmediatas, premiando a quienes pueden pagar el total en el momento. Además, algunas promociones están dirigidas a clientes registrados en programas del supermercado.

A la hora de aprovechar estas ofertas, es recomendable: