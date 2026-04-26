Celulares: Carrefour y Coto lanzan mega descuentos de hasta el 50% y muchas cuotas para comprar tu equipo hoy
Los supermercados Carrefour y Coto lanzaron una increíble guerra de ofertas en celulares con promociones y cuotas sin interés. Conocé cómo ahorrar bien hoy acá.
Los supermercados Carrefour y Coto lanzaron promociones que incluyen descuentos de hasta el 50% en celulares, además de opciones de financiación en cuotas sin interés.
Esta movida permite acceder a equipos de distintas gamas —desde modelos económicos hasta smartphones premium— a precios muy por debajo del mercado tradicional. En algunos casos, los valores arrancan en torno a los $200.000 y superan el millón en equipos de alta gama.
Las ofertas responden a una estrategia para incentivar el consumo, combinando rebajas con facilidades de pago.
Qué celulares ofrece Carrefour con descuentos de hasta 50%
En Carrefour, los descuentos alcanzan hasta el 50% en modelos seleccionados, con una fuerte apuesta a la financiación en cuotas sin interés.
Entre los equipos destacados aparecen:
- Motorola G15 (256GB) con rebaja y posibilidad de pago en cuotas
- Motorola G84 (256GB) con descuento superior al 20%
- Tecno Spark 30 Pro con alrededor de 30% de descuento
- Xiaomi Redmi Note 13 Pro (512GB) con rebajas muy agresivas
- iPhone 15 (128GB) con descuentos cercanos al 50%
Un punto importante es que algunos equipos se comercializan bajo modalidad “solo envío”, lo que implica que la venta puede estar a cargo de terceros dentro de la plataforma.
Esto puede afectar condiciones como garantía o devoluciones, por lo que conviene revisar los detalles antes de comprar.
Cómo son las ofertas de celulares en Supermercados Coto
Por su parte, Coto ofrece descuentos de hasta el 20% en celulares, aunque con una condición clave: las rebajas aplican solo para pagos al contado.
Esto significa que quienes elijan financiar en cuotas no accederán al descuento, pagando el precio completo del producto.
La estrategia apunta a incentivar compras inmediatas, premiando a quienes pueden pagar el total en el momento. Además, algunas promociones están dirigidas a clientes registrados en programas del supermercado.
A la hora de aprovechar estas ofertas, es recomendable:
- Comparar precios con otras tiendas
- Revisar condiciones de venta y garantía
- Analizar si conviene pagar al contado o en cuotas
- Verificar si el producto es vendido por el supermercado o por terceros
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