 El truco para aprovechar los comandos de voz de Google Maps para mejorar la experiencia al viajar

Una vez activado, el sistema permite dar instrucciones habladas para realizar tareas como pedir direcciones, consultar el estado del tránsito, buscar estaciones de servicio o restaurantes cercanos, silenciar o activar las indicaciones de voz, y hasta preguntar “¿Cuál es mi próxima curva?” o “¿Cuál es mi hora estimada de llegada?”. También es posible reproducir música, enviar mensajes, hacer llamadas, solicitar rutas alternativas y evitar peajes o autopistas con solo hablarle al celular.