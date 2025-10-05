El truco para aprovechar los comandos de voz de Google Maps para mejorar la experiencia al viajar
Google Maps incorporó el control por voz para ejecutar funciones esenciales, haciendo que la conducción sea más segura y completamente manos libres.
Google Maps lanzó una actualización con ofertas que revoluciona la forma de viajar, permitiendo controlar la app por voz sin tocar el teléfono ni quitar la vista de la ruta. Gracias a este truco, los conductores pueden acceder a funciones esenciales como pedir indicaciones paso a paso, consultar el tráfico en tiempo real o reproducir música mientras manejan de manera segura y práctica.
Con esta mejora, Google apunta a ofrecer una experiencia de manejo más fluida, inteligente y completamente manos libres, pensada especialmente para quienes recorren largas distancias o dependen del GPS a diario.
Además, la app se integra de manera más profunda con Google Assistant, lo que permite que la interacción con la inteligencia artificial sea más natural y rápida, haciendo que cada viaje sea más cómodo, seguro y eficiente.
Cómo es el truco para los comandos de voz de Google Maps
Para activar este práctico recurso, primero hay que asegurarse de tener instalada la versión más reciente de Google Maps. Luego, se debe ingresar al menú de Configuración y habilitar la detección del comando “OK Google” dentro del modo de conducción. Este paso es clave para que la app reconozca la voz del usuario y ejecute las acciones sin necesidad de tocar la pantalla.
Una vez activado, el sistema permite dar instrucciones habladas para realizar tareas como pedir direcciones, consultar el estado del tránsito, buscar estaciones de servicio o restaurantes cercanos, silenciar o activar las indicaciones de voz, y hasta preguntar “¿Cuál es mi próxima curva?” o “¿Cuál es mi hora estimada de llegada?”. También es posible reproducir música, enviar mensajes, hacer llamadas, solicitar rutas alternativas y evitar peajes o autopistas con solo hablarle al celular.
Este truco de Google Maps no solo mejora la experiencia de conducción, sino que también aumenta la seguridad vial, evitando distracciones y manteniendo las manos en el volante. Así, la aplicación se consolida como una de las herramientas más completas del ecosistema Google, combinando inteligencia artificial, comodidad y prevención para ofrecer viajes más seguros y eficientes.
