El jueves 9 de octubre será feriado: cómo disfrutar un fin de semana XL
Un nuevo feriado permite a miles disfrutar de un día extra de descanso, ideal para una escapada express durante el finde XXL.
Los feriados del jueves 9 de octubre en Tolhuin, Tierra del Fuego, por su aniversario fundacional, sumados al feriado nacional del viernes 10 de octubre por el Día de la Diversidad Cultural, crean un fin de semana largo de cuatro días, ideal para descansar, recargar energías o hacer una escapada express.
Ubicada en el corazón de la Isla Grande de Tierra del Fuego, Tolhuin es un punto estratégico sobre la Ruta Nacional 3, que conecta las principales ciudades de la provincia y ofrece un entorno tranquilo para aprovechar al máximo estos días libres.
Los motivos del feriado del 9 de octubre
El feriado del jueves 9 de octubre se debe al aniversario fundacional de Tolhuin, localidad que fue oficialmente reconocida como municipio el 5 de octubre de 2012 mediante la Ley N.º 892. Según el censo 2022, Tolhuin cuenta con 9.879 habitantes y mantiene su esencia de pueblo tranquilo en pleno corazón de la isla. Este día celebra su historia, tradiciones y cultura local, ofreciendo a residentes y visitantes un motivo para disfrutar de la localidad.
Por otro lado, el viernes 10 de octubre se conmemora el Día de la Diversidad Cultural, trasladado con fines turísticos desde su fecha original, el 12 de octubre. Esta medida forma parte de la normativa de feriados trasladables en Argentina, que permite mover los feriados que caen en sábado o domingo al viernes anterior o al lunes siguiente, asegurando descanso obligatorio con los beneficios correspondientes. Es importante diferenciarlo de un día no laborable, que depende de la decisión del empleador, mientras que un feriado nacional garantiza pago con recargo y descanso obligatorio.
Calendario de feriados 2025
Feriados inamovibles
- Lunes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María.
- Jueves 25 de diciembre: Navidad.
Feriados trasladables
- Domingo 12 de octubre: Día de la Raza.
- Lunes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional.
Feriados con fines turísticos
- Viernes 21 de noviembre: Feriado con fines turísticos.
