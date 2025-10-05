 El jueves 9 de octubre será feriado: cómo disfrutar un fin de semana XL

Por otro lado, el viernes 10 de octubre se conmemora el Día de la Diversidad Cultural, trasladado con fines turísticos desde su fecha original, el 12 de octubre. Esta medida forma parte de la normativa de feriados trasladables en Argentina, que permite mover los feriados que caen en sábado o domingo al viernes anterior o al lunes siguiente, asegurando descanso obligatorio con los beneficios correspondientes. Es importante diferenciarlo de un día no laborable, que depende de la decisión del empleador, mientras que un feriado nacional garantiza pago con recargo y descanso obligatorio.