Turismo en Brasil: el paraíso poco visitado que enamora a todos

Cocotero acostado : la postal más famosa de Ilha Grande , al llegar a la playa.

Para contemplar el paisaje desde las alturas, la playa cuenta con dos miradores principales:

Mirador Espía : se encuentra a la izquierda del muelle y se accede mediante una escalera de cuerda hasta lo alto de la roca de Ponta do Aventureiro , ofreciendo vistas panorámicas de toda la zona.

Cómo llegar a Playa de Aventureiro

La forma más recomendada de llegar a Praia do Aventureiro es a pie desde Vila do Provetá, la segunda comunidad más grande de Ilha Grande, donde también es posible alojarse. El trayecto se realiza por el sendero T9, de dificultad media a alta y unas dos horas de duración, ofreciendo paisajes naturales durante el recorrido.

Si se elige el barco, hay pocas embarcaciones autorizadas debido a que es mar abierto, y los viajes pueden reprogramarse según el clima, por lo que caminar suele ser la opción más segura y confiable.