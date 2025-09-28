 El truco casero para afilar cuchillos en solo un minuto

Si no tenés herramientas profesionales a mano, algunos trucos caseros ayudan a recuperar el filo temporalmente: pasar el cuchillo por papel de lija fino, el cuello de una botella de vidrio o la parte sin esmaltar de una taza de cerámica. Siempre con cuidado y limpieza posterior, ya que no reemplazan un afilado profesional.

Los expertos remarcan que un cuchillo bien afilado hace la diferencia, y otros consejos de cocina también son clave: usar papel de horno para que el pescado no se pegue o seguir métodos de chefs reconocidos mejora el resultado final. Mantener el filo y aplicar técnicas profesionales garantiza platos impecables y evita accidentes.