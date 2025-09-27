Preocupante alerta meteorológica para este domingo: las advertencias y recomendaciones del SMN
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó malas condiciones climáticas para el cierre de este fin de semana en cinco provincias. Los detalles.
La primavera llegó al país con un clima sumamente cambiante. Si bien ha habido días agradables, las últimas jornadas en la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores han sido inestables. En este sentido, se espera que este domingo mejore la situación climática, de acuerdo a lo señalado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
Sin embargo, el organismo lanzó algunas alertas para diferentes sectores del país, con foco en la Patagonia, donde este domingo hay advertencias amarillas y naranjas en cinco provincias.
Alerta para este domingo: cuáles son las cinco provincias afectadas
La advertencia amarilla del SMN para este miércoles abarca al sur de Neuquén, gran parte de Río Negro, Chubut en su totalidad, al igual que Santa Cruz y Tierra del Fuego. La alerta contempla fuertes vientos con velocidades entre 35 y 45 km/h, y ráfagas que pueden alcanzar los 75 km/h.
Cabe señalar que Santa Cruz también presenta una alerta naranja, en gran parte de su territorio, por vientos fuertes, mientras que en Tierra del Fuego se prevén lluvias, además de los vientos mencionados.
Recomendaciones del SMN:
- Evitá actividades al aire libre.
- Asegurá los elementos que puedan volarse.
- Mantenete informado por autoridades.
- Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.
Alerta por fuerte ola de calor: anticipan que azotará al país desde octubre y al menos hasta diciembre
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) hizo público un informe climático en el que advierte sobre una ola de calor que afectará durante el último trimestre del año a la mayor parte del país.
El informe prevé que desde octubre próximo y al menos hasta diciembre gran parte de la Argentina sufrirá valores térmicos superiores a los normales para esa época del año, con algunas excepciones regionales, que se mantendrán en el rango de las temperaturas históricas.
El documento titulado “Pronóstico Climático Trimestral (octubre-noviembre-diciembre 2025)” revela que solo el Noroeste (La Rioja, Catamarca, Tucumán, centro-este de Salta y Jujuy) tendrá marcas dentro de los parámetros históricos.
En el resto del territorio nacional, aunque con distintos niveles, los registros térmicos se ubicarán por encima de lo habitual, en algunos casos con características de ola de calor, entendida como un “período excesivamente cálido en el cual las temperaturas máximas y mínimas superan, por lo menos durante 3 días consecutivos y en forma simultánea, ciertos valores”, según la definición del SMN.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario