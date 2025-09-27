Preocupante alerta meteorológica para este domingo: las advertencias y recomendaciones del SMN

mapa_alertas

Recomendaciones del SMN:

Evitá actividades al aire libre.

Asegurá los elementos que puedan volarse.

Mantenete informado por autoridades.

Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

Alerta por fuerte ola de calor: anticipan que azotará al país desde octubre y al menos hasta diciembre

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) hizo público un informe climático en el que advierte sobre una ola de calor que afectará durante el último trimestre del año a la mayor parte del país.

El informe prevé que desde octubre próximo y al menos hasta diciembre gran parte de la Argentina sufrirá valores térmicos superiores a los normales para esa época del año, con algunas excepciones regionales, que se mantendrán en el rango de las temperaturas históricas.

ola de calor telam 2.jpg

El documento titulado “Pronóstico Climático Trimestral (octubre-noviembre-diciembre 2025)” revela que solo el Noroeste (La Rioja, Catamarca, Tucumán, centro-este de Salta y Jujuy) tendrá marcas dentro de los parámetros históricos.

En el resto del territorio nacional, aunque con distintos niveles, los registros térmicos se ubicarán por encima de lo habitual, en algunos casos con características de ola de calor, entendida como un “período excesivamente cálido en el cual las temperaturas máximas y mínimas superan, por lo menos durante 3 días consecutivos y en forma simultánea, ciertos valores”, según la definición del SMN.