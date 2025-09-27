MinutoUno

Detienen al sexto sospechoso por el triple femicidio: es el hombre que cavó el pozo para enterrar a las chicas

Sociedad

Así lo confirmó el periodista Diego Gabriele en sus redes sociales. El zanjero habría sido contratado únicamente con el objetivo de hacer el pozo.

El zanjero

El zanjero, el sexto sospechoso detenido por el triple femicidio en Florencio Varela.

Durante la noche de este sábado, la Justicia logró dar con el hombre que fue contratado para cavar el pozo donde fueron enterradas Morena Verri (20 años), Brenda Del Castillo (20) y Lara Gutiérrez (15) en la noche del viernes 19 de diciembre, tras ser torturadas y brutalmente asesinadas en una vivienda de Florencio Varela.

desaparicion Lara Brenda y Morena
De izq. a dcha.: Lara Gutiérrez, Brenda del Castillo y Morena Verdi

De izq. a dcha.: Lara Gutiérrez, Brenda del Castillo y Morena Verdi

Esta novedad en la causa por el triple femicidio de las jóvenes que residían en Ciudad Evita se suma a la reciente detención del quinto sospechoso: Lázaro Víctor Sotacuro, el sujeto capturado el jueves último en Bolivia que fue trasladado de La Quiaca a San Salvador de Jujuy a una cárcel de máxima seguridad.

quinto detenido triple femicidio

El posteo de Diego Gabriele previo a la detención del zanjero

Alrededor de las 19 de este sábado, el periodista de C5N posteaba en redes sociales una foto con el elemento que fue utilizado para cavar la tumba de las jóvenes asesinadas: "Con esta pala cavaron el pozo y contrataron a un zanjero de la zona para que lo haga. Cavó durante mañana y tarde del viernes del crimen", comenzó indicando.

Y agregó: "Mientras lo hacía escuchó música. Descartó palas y ropas con barro en una casa vecina. Lo buscan", escribió en X, previo a que el hombre fuese aprehendido.

image

Triple femicidio de Florencia Varela: seis detenidos y dos prófugos

La reciente detención del zanjero y la captura en Bolivia de Sotacuro se sumó a los cuatro detenidos hasta ahora por el triple femicidio de Morena Verri (20 años), Brenda Del Castillo (20) y Lara Gutiérrez (15): Magalí Celeste González Guerrero, de 28 años; Miguel Ángel Villanueva Silva, de 27; Daniela Iara Ibarra, de 19, y Maximiliano Andrés Parra, de 18.

detenidos triple femicidio florencio varela

En tanto, sigue la búsqueda nacional e internacional de Victoriano Tony Janzen Valverde, alias “Pequeño J”, el narco peruano de 23 años que habría ordenado la tortura y asesinato, y de su mano derecha, Matías Agustín Ozorio, de 28 años, quien habría sido autor material de los femicidios.

Ibarra y Parra fueron sorprendidos cuando intentaban limpiar la escena del crimen, mientras que González Guerrero y Villanueva Silva, supuestos dueños de la propiedad ubicada en Varela, fue capturados en un hotel alojamiento ubicado a pocos kilómetros del lugar.

Embed

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Lo que se lee ahora

Las Más Leídas