Detienen al sexto sospechoso por el triple femicidio: es el hombre que cavó el pozo para enterrar a las chicas

Y agregó: "Mientras lo hacía escuchó música. Descartó palas y ropas con barro en una casa vecina. Lo buscan", escribió en X, previo a que el hombre fuese aprehendido.

image

Triple femicidio de Florencia Varela: seis detenidos y dos prófugos

La reciente detención del zanjero y la captura en Bolivia de Sotacuro se sumó a los cuatro detenidos hasta ahora por el triple femicidio de Morena Verri (20 años), Brenda Del Castillo (20) y Lara Gutiérrez (15): Magalí Celeste González Guerrero, de 28 años; Miguel Ángel Villanueva Silva, de 27; Daniela Iara Ibarra, de 19, y Maximiliano Andrés Parra, de 18.

detenidos triple femicidio florencio varela

En tanto, sigue la búsqueda nacional e internacional de Victoriano Tony Janzen Valverde, alias “Pequeño J”, el narco peruano de 23 años que habría ordenado la tortura y asesinato, y de su mano derecha, Matías Agustín Ozorio, de 28 años, quien habría sido autor material de los femicidios.

Ibarra y Parra fueron sorprendidos cuando intentaban limpiar la escena del crimen, mientras que González Guerrero y Villanueva Silva, supuestos dueños de la propiedad ubicada en Varela, fue capturados en un hotel alojamiento ubicado a pocos kilómetros del lugar.