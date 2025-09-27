Detienen al sexto sospechoso por el triple femicidio: es el hombre que cavó el pozo para enterrar a las chicas
Así lo confirmó el periodista Diego Gabriele en sus redes sociales. El zanjero habría sido contratado únicamente con el objetivo de hacer el pozo.
Durante la noche de este sábado, la Justicia logró dar con el hombre que fue contratado para cavar el pozo donde fueron enterradas Morena Verri (20 años), Brenda Del Castillo (20) y Lara Gutiérrez (15) en la noche del viernes 19 de diciembre, tras ser torturadas y brutalmente asesinadas en una vivienda de Florencio Varela.
Esta novedad en la causa por el triple femicidio de las jóvenes que residían en Ciudad Evita se suma a la reciente detención del quinto sospechoso: Lázaro Víctor Sotacuro, el sujeto capturado el jueves último en Bolivia que fue trasladado de La Quiaca a San Salvador de Jujuy a una cárcel de máxima seguridad.
Alrededor de las 19 de este sábado, el periodista de C5N posteaba en redes sociales una foto con el elemento que fue utilizado para cavar la tumba de las jóvenes asesinadas: "Con esta pala cavaron el pozo y contrataron a un zanjero de la zona para que lo haga. Cavó durante mañana y tarde del viernes del crimen", comenzó indicando.
Y agregó: "Mientras lo hacía escuchó música. Descartó palas y ropas con barro en una casa vecina. Lo buscan", escribió en X, previo a que el hombre fuese aprehendido.
Triple femicidio de Florencia Varela: seis detenidos y dos prófugos
La reciente detención del zanjero y la captura en Bolivia de Sotacuro se sumó a los cuatro detenidos hasta ahora por el triple femicidio de Morena Verri (20 años), Brenda Del Castillo (20) y Lara Gutiérrez (15): Magalí Celeste González Guerrero, de 28 años; Miguel Ángel Villanueva Silva, de 27; Daniela Iara Ibarra, de 19, y Maximiliano Andrés Parra, de 18.
En tanto, sigue la búsqueda nacional e internacional de Victoriano Tony Janzen Valverde, alias “Pequeño J”, el narco peruano de 23 años que habría ordenado la tortura y asesinato, y de su mano derecha, Matías Agustín Ozorio, de 28 años, quien habría sido autor material de los femicidios.
Ibarra y Parra fueron sorprendidos cuando intentaban limpiar la escena del crimen, mientras que González Guerrero y Villanueva Silva, supuestos dueños de la propiedad ubicada en Varela, fue capturados en un hotel alojamiento ubicado a pocos kilómetros del lugar.
