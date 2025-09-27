Alerta por fuerte ola de calor: anticipan que azotará al país desde octubre y al menos hasta diciembre

Según el informe del organismo oficial, la provincia con mayores probabilidades de registrar temperaturas extremas será Córdoba, con un 55% de chances de superar los valores históricos para el territorio mediterráneo.

En idéntico rango se encuentran la franja Oeste de Santa Fe, el Este de San Luis, el extremo Sur de Santiago del Estero y el extremo Norte de la provincia de Buenos.

De acuerdo a la previsión, la onda calórica se expandirá por toda la región central del país: Buenos Aires, la Ciudad, Santa Fe, La Pampa, San Luis, Mendoza, sur de San Juan y Entre Ríos, donde una probabilidad de calor anómalo de hasta el 50%.

El Noreste (Misiones, Corrientes, Chaco, Formosa, Santiago del Estero, Este de Salta y Norte de Sana Fe) y la Patagonia (Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego) también presentarán un escenario cálido: el informe les asigna un 45% de probabilidades de que los valores se ubiquen por encima de lo normal para la mayor parte de la primavera y el inicio del verano.

Según el organismo, tras una primavera que comenzó con jornadas frescas, se espera ese cambio dramático en cuanto a las condiciones meteorológicas, que podría prolongarse durante el verano 2025-2026.