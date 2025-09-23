Los ejercicios ideales para tener muslos definidos y tonificados

Los mejores ejercicios para muslos

El coach Jonathan Mengeli propone una rutina simple con ejercicios para tonificar muslos que podés hacer sin gimnasio y con resultados visibles en poco tiempo.

Sentadillas dinámicas: Parate con las piernas un poco más abiertas que el ancho de las caderas y los pies levemente hacia afuera. Bajá llevando el peso a los talones, manteniendo la espalda recta y el abdomen firme. Si querés más intensidad, sumá pesas. Repeticiones: 3 series de 15 a 20.

Zancadas: Comenzá de pie con las piernas al ancho de caderas y la espalda recta. Avanzá con un pie, bajando la rodilla hasta la altura del tobillo. Volvé y repetí con la otra pierna. Las manos pueden ir al pecho o a la cadera para ganar estabilidad. Repeticiones: 3 series de 12 por pierna.

Peso muerto (deadlift): Sostené dos mancuernas, flexioná levemente las rodillas y activá el abdomen. Incliná el torso hacia adelante con la espalda recta y los brazos extendidos. Repeticiones: 3 series de 12.

Zancadas con elevación de rodilla: Empezá de pie, con las piernas separadas al ancho de caderas. Llevá una pierna hacia atrás, bajando la rodilla en un ángulo de 90 grados. Al volver, elevá la rodilla hacia el pecho antes de repetir. Repeticiones: 3 series de 12 por pierna.

Mengeli destaca que los movimientos deben ser controlados y dinámicos, activando glúteos, abdomen y muslos. El descanso recomendado es de 45 segundos entre series y un minuto entre ejercicios. Para obtener mejores resultados, se aconseja repetir la rutina entre tres y cuatro veces por semana.