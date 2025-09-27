Echaron a Robertito Funes Ugarte de la marcha por Brenda, Morena y Lara: bronca por su alineación al Gobierno

Este sábado por la tarde se llevó a cabo una marcha en las inmediaciones al Congreso de la Nación, con el objetivo de exigir justicia por el triple femicidio de Morena Verri (20 años), Brenda Del Castillo (20) y Lara Gutiérrez (15) que conmociona a todo el país. La convocatoria del colectivo feminista Ni Una Menos, que fue encabezada por las familias de las tres jóvenes, se extendió también a ciudades como Córdoba capital, Bahía Blanca y Mar del Plata.