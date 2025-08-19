 El truco casero sin amoníaco ni vinagre para sacar la grasa de los muebles de la cocina

Cómo usarlo:

Mezclá todos los ingredientes hasta obtener una pasta cremosa.

Aplicá la mezcla con una esponja suave sobre las zonas con grasa.

Frotá con movimientos circulares, sin presionar demasiado.

Retirá el exceso con un paño húmedo.

Este truco casero es práctico, económico y eficiente para dejar la cocina limpia y reluciente, cuidando tanto tus muebles como tu salud. Este método sencillo, transmitido de generación en generación, utiliza solo dos ingredientes económicos: bicarbonato de sodio y vinagre blanco, para que la ropa quede blanca y como nueva. Primero, se mezcla una taza de bicarbonato en agua tibia dentro de un balde.

Luego, se sumerge la ropa blanca y se deja en remojo al menos una hora; lo ideal es toda la noche para un resultado óptimo. Este método funciona porque el bicarbonato actúa como potente limpiador y desodorante natural, eliminando manchas y dejando la ropa fresca y reluciente sin dañar las fibras.