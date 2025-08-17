El truco casero para limpiar y desinfectar la casa sin gastar mucha plata

Para aplicar este truco casero en pisos, primero se debe barrer o aspirar para retirar polvo y suciedad superficial. Luego, se exprime el jugo de dos limones en un litro de agua tibia y se añade una cucharada de vinagre o alcohol. Con un trapo o mopa humedecida en la mezcla, se friegan los pisos prestando especial atención a las zonas más transitadas. Después, se deja secar de forma natural, preferentemente con las ventanas abiertas para ventilar y potenciar la frescura.