El truco para encontrar en Internet esa canción que no podés sacar de tu cabeza

Si no registraste el audio a tiempo o la canción terminó, todavía podés escribir en el buscador un fragmento de la letra que recordés. Aunque no siempre sea exacto, Google puede orientarte hacia el título correcto gracias a coincidencias en sitios especializados.

En definitiva, las herramientas de Google ofrecen múltiples caminos para identificar canciones: desde la voz, la pantalla de inicio o fragmentos de letra. Con un poco de práctica, se vuelve sencillo reconocer casi cualquier tema y sumar rápidamente nuevos hits a tu lista de reproducción, transformando cualquier momento en una oportunidad para descubrir música.