El truco definitivo para no romper el auto al pasar un badén: lo recomienda un mecánico
Con este truco casero, un especialista revela cómo atravesar un badén de forma correcta y evitar daños en las piezas clave de en los autos.
Adoptar este truco casero no solo ayuda a prolongar la vida útil de los autos, sino que también mejora la seguridad al manejar. Un pequeño cambio en la forma de conducir puede marcar una gran diferencia en el cuidado del vehículo. Para mantener un auto en buen estado por más tiempo, es clave asegurarse de que cada pieza funcione correctamente.
Muchas veces, sin darnos cuenta, ciertos hábitos al volante o la rutina diaria pueden dañar componentes esenciales y afectar el rendimiento del vehículo.
Un mecánico experimentado advirtió sobre un error muy común: atravesar los badenes a alta velocidad. Esta práctica, aunque parezca inofensiva, puede generar un desgaste prematuro en la suspensión y otras partes importantes del auto.
Ante este problema, el especialista decidió compartir un truco casero sencillo y efectivo para superar estos obstáculos sin dañar el vehículo. El método consiste en reducir la velocidad de manera gradual antes de llegar al badén y encarar el cruce con una de las ruedas delanteras primero, evitando que el golpe sea simultáneo en ambos lados.
El truco de un mecánico para pasar un badén
El mecánico Juan José, desde su cuenta @TalleresBenezer, que tiene más de 150 seguidores en la red social Instagram, explicó en un video el truco casero para pasar un badén sin dañar la suspensión, encargada de absorber el esfuerzo en estos cruces. Su recomendación es simple: reducir la velocidad y acelerar de forma progresiva, evitando frenar de golpe.
Esto disminuye el impacto sobre amortiguadores y piezas inferiores del auto. El especialista advierte que la maniobra debe adaptarse al tamaño del vehículo y al tipo de badén, ya que frenar bruscamente puede provocar golpes en la parte baja y costosas averías. Con este método, se protege la suspensión y se prolonga su vida útil.
