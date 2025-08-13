El truco casero para dejar las ventanas impecables y sin marcas

Usá herramientas correctas como escoba, paños de microfibra, esponja y balde, y evitá productos que puedan rayar el vidrio. Protegé el piso con toallas o papel para evitar manchas por goteo. Empezá la limpieza por el interior aplicando el producto y retirándolo con una escobilla de arriba hacia abajo, y luego secá bien los bordes con un paño seco para evitar marcas. No te olvides de aspirar y limpiar con un paño húmedo los marcos y rieles.

Repetí este proceso al menos dos veces al año o más seguido si hay mucho polvo o contaminación para mantener las ventanas siempre brillantes y en buen estado