El truco casero para dejar las ventanas impecables y sin marcas
Descubrí el truco casero para dejar tus ventanas impecables en segundos, sin usar limpiavidrios ni jabón. En esta nota te detallamos el paso a paso.
Limpiar las ventanas de la casa puede ser una tarea frustrante, pero con este truco casero vas a lograr que queden realmente relucientes sin complicaciones. Muchas veces, por más que uses productos convencionales como limpiavidrios o jabón, las ventanas siguen mostrando manchas o marcas.
Por eso, es fundamental conocer un método sencillo y efectivo que te permitirá dejarlas como nuevas en cuestión de segundos, sin necesidad de utilizar productos químicos.
El procedimiento para dejar las ventanas impecables
Este método utiliza una mezcla sencilla de agua y vinagre blanco destilado que descompone rápidamente la suciedad y la grasa de las ventanas. Para evitar rayones, se recomienda usar un paño de microfibra o un limpiacristales de goma. Para obtener resultados impecables, seguí estos pasos:
- Prepará la mezcla de agua y vinagre blanco destilado en partes iguales.
- Rociá la solución sobre toda la superficie del vidrio.
- Limpiá con movimientos circulares usando un paño de microfibra o el limpiacristales de goma, asegurándote de cubrir toda la ventana.
- Secá los bordes y marcos con un paño seco para evitar humedad acumulada.
- Usá papel de diario arrugado para eliminar cualquier resto de humedad y dar brillo extra al vidrio.
Con este sencillo truco casero, tus ventanas quedarán limpias, brillantes y sin marcas en cuestión de minutos. Para limpiar las ventanas de forma efectiva es importante elegir el momento adecuado, evitando hacerlo cuando el sol da directo para que el producto no se seque rápido y deje marcas.
Usá herramientas correctas como escoba, paños de microfibra, esponja y balde, y evitá productos que puedan rayar el vidrio. Protegé el piso con toallas o papel para evitar manchas por goteo. Empezá la limpieza por el interior aplicando el producto y retirándolo con una escobilla de arriba hacia abajo, y luego secá bien los bordes con un paño seco para evitar marcas. No te olvides de aspirar y limpiar con un paño húmedo los marcos y rieles.
Repetí este proceso al menos dos veces al año o más seguido si hay mucho polvo o contaminación para mantener las ventanas siempre brillantes y en buen estado
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario