El truco para dejar trapos y toallas de cocina limpios y como nuevos
Con este truco casero podés sacar las manchas de la ropa y recuperar el color original de tus prendas de forma fácil y rápida.
Existe un truco casero muy efectivo —y poco difundido— que permite dejar los trapos de cocina, toallas y otras prendas blancas como nuevas, sin necesidad de recurrir al clásico bicarbonato o al vinagre. La clave está en un producto potente que elimina hasta las manchas más rebeldes sin dañar los tejidos: el percarbonato de sodio.
El truco casero para dejar los trapos y toallas como nuevos
Este compuesto en polvo, al entrar en contacto con agua caliente, libera oxígeno activo. Ese proceso ayuda a deshacerse de bacterias, gérmenes y suciedad incrustada, a la vez que facilita la eliminación de manchas difíciles. Gracias a su poder blanqueador, se utiliza sobre todo en prendas blancas como sábanas, manteles o toallas, y es ideal para devolver el color original a telas que con el tiempo se volvieron amarillentas.
Además de combatir la suciedad visible, el percarbonato es un aliado contra las manchas de grasa. Para lograr mejores resultados, se recomienda usarlo en lavados que superen los 40 °C, temperatura que activa al máximo su capacidad de limpieza.
Su aplicación es simple: se puede colocar directamente en el tambor del lavarropas junto con el detergente habitual, o bien usarlo previamente en un remojo. En este caso, solo hay que disolverlo en agua caliente y dejar actuar.
Un truco casero muy eficaz consiste en preparar una mezcla especial: dos cucharadas de percarbonato de sodio, una cucharada de sal, un chorro de vinagre y un poco de detergente. Esta preparación se diluye en agua caliente, se sumergen las prendas durante unas dos horas y luego se lavan de manera habitual. Con esta técnica, el resultado es notable: las telas recuperan su blancura original y un aspecto impecable.
Aunque el percarbonato puede usarse como sustituto del vinagre o el bicarbonato, también puede combinarse con ellos para potenciar su efecto. Es seguro para la mayoría de los tejidos, económico y muy útil para prolongar la vida útil de las prendas. Con este truco casero, mantener tus toallas, trapos y sábanas impecables es más fácil de lo que pensabas, y sin necesidad de recurrir a productos costosos o agresivos.
