El truco para dejar trapos y toallas de cocina limpios y como nuevos

Aunque el percarbonato puede usarse como sustituto del vinagre o el bicarbonato, también puede combinarse con ellos para potenciar su efecto. Es seguro para la mayoría de los tejidos, económico y muy útil para prolongar la vida útil de las prendas. Con este truco casero, mantener tus toallas, trapos y sábanas impecables es más fácil de lo que pensabas, y sin necesidad de recurrir a productos costosos o agresivos.