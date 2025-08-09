El método efectivo para limpiar las medias blancas sin lavandina ni limón

El paso a paso para dejar las medias blancas impecables

Si querés aprovechar el lavarropas para sacar las manchas de las medias blancas y devolverles su blancura original, hay dos productos caseros súper efectivos que te van a ayudar: el vinagre blanco y el bicarbonato de sodio. Estas soluciones naturales son ideales para mejorar la limpieza sin recurrir a productos químicos fuertes. El bicarbonato de sodio se destaca por su poder para neutralizar olores y eliminar manchas leves. Al incorporarlo al lavado, no solo facilita la remoción de suciedad, sino que también ablanda el agua, haciendo que el detergente actúe mejor.