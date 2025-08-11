El truco definitivo para no equivocarte con los talles al comprar en Shein
Descubrí el truco casero para acertar siempre con el talle al comprar en Shein y evitar devoluciones y sorpresas indeseadas.
Para evitar este inconveniente, hay un truco casero simple y efectivo que ayuda a medir y elegir la talla ideal sin vueltas ni sorpresas al recibir el pedido. Así, los compradores pueden disfrutar de la experiencia Shein sin preocuparse por devoluciones ni cambios, optimizando tiempo y dinero en cada compra.
Desde su creación en 2008 en Guangzhou, China, Shein desembarcó hace poco en Argentina y se convirtió rápidamente en un fenómeno de las compras online. Pero un problema común entre los usuarios es no dar con el talle correcto al elegir ropa
El truco para comprar en Shein
Para evitar errores al comprar ropa online en Shein, la influencer Barbie Rojas, con más de 280 mil seguidores y 400 mil seguidores en Instagram, compartió un truco casero en TikTok que facilita elegir el talle correcto. En su video, explicó que lo fundamental es contar con una cinta métrica para tomar las medidas del cuerpo con precisión.
“Siempre tenés que consultar la guía de tallas que acompaña cada prenda, donde aparecen tanto las medidas del producto como las del cuerpo para cada talle”, indicó Barbie. Así, se puede comparar directamente y elegir la opción que mejor se ajuste.
Para que sus seguidores entiendan mejor, Barbie usó su propio ejemplo: “Normalmente uso XS o S, aunque casi siempre elijo S. Mido 1,70 metros, tengo 88 cm de busto, 65 cm de cintura y 95 cm de cadera. Al comparar estos datos con la tabla de medidas del cuerpo, me ubico en el rango de la talla 4 o S”.
Este sencillo consejo permite a los compradores evitar errores comunes, ahorrar tiempo y dinero en devoluciones, y disfrutar de la experiencia de compra online sin estrés. Usar este truco casero se volvió imprescindible para quienes prefieren hacer sus compras desde casa.
