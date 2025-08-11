El truco definitivo para no equivocarte con los talles al comprar en Shein

Embed - Barbie Rojas | Beauty and Lifestyle Blogger on Instagram: "¿Que fue lo que más te gustó? ¿qué quieres que pruebe primero? Gracias: @vichyusa @vichylaboratoires @rarebeauty @ysl @yslbeauty @pixibeauty @pop_beauty @sheglam_official @onesize @chillab.official @armanibeauty @muradskincare @pacificabeauty #unboxing #contentcreator #barbierojas #makeup #skincare #inspiration" View this post on Instagram A post shared by Barbie Rojas | Beauty and Lifestyle Blogger (@barbierojas_)

Para que sus seguidores entiendan mejor, Barbie usó su propio ejemplo: “Normalmente uso XS o S, aunque casi siempre elijo S. Mido 1,70 metros, tengo 88 cm de busto, 65 cm de cintura y 95 cm de cadera. Al comparar estos datos con la tabla de medidas del cuerpo, me ubico en el rango de la talla 4 o S”.